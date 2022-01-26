法国失业人数空前下降 闻所未闻佳绩

根据法国就业辅导处 (Pôle emploi) 数据指出，法国登记注册资金没有任何工作的失业者人数减少了将近50万，这是整个法国以往闻所未闻的。

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一项专门在月底统计的失业数据令人乐观

本周三，在法国总统府爱丽舍、总理府及劳工部的走廊上，为此大家的确有理由感到欢欣鼓舞。 根据那项月底失业求职人数统计数据 DEFM 发布以来，从未有过一年内求职人数出现如此显着下降的记录。

也就是说，自1996年开始算起，2021年，就业辅导处注册登记的 A类失业者（即无任何工作的失业者）的人数减少了12.6%，也就是一年当中月份注册人数为479600人，比上次打破纪录的2000年，增加了10万人。

这一史无前例的失业人数下降，消除了2020 年因新冠疫情而出现的 7.5% 的惊人高涨失业数据。当时，很少有观察家（如果有的话）会冒险押注这种逆转情况的出现。

然而，在危机爆发的两年后，结论很清楚了，截至 2021 年 12 月，法国A 类失业注册人数为 334 万人，是2012 年以来人数最低的。

自新冠病毒爆发以来 ，法国总统表示要“不惜一切代价”解决失业问题 ，如今结果可说令人满意。如果说 A 类失业人数下降，B 类和 C 类失业者 —— 那些工作时数减少的零工失业类别者(每月工作时数在78小时左右者)，两年来，人数确实增加了。

B类失业人口比率有限地增加0.6%，而 C 类失业人数增加了 8.6%。 即使在 2021年，这三种主要类别失业人口的总和显示出净下降比率 6%，即大约有 350,000 名在就业处登记注册，这一数据也比 2000年少了 75,000 名。而这三种类别失业人口数据有出现互流而变化的现象。

法国国民就业处总干事让·巴西尔（Jean Bassères）周二总结道 ：“2021 年是不寻常的一年，出现严重的疫情危机但却有强劲的经济复苏。 比估计的还要强。”

但是，如果说这些数字是好的，则必须看到行政部门两年来为了保持经济运转而同意提供历史性的支持措施。

因此，前所未有的失业率下降在很大程度上要归功于国家部署的总统“不惜一切代价”。 自危机开始以来，政府已向经济注入不少于 1400 亿欧元，其中大部分用于通过部分活动和无数刺激市场的计划来维持就业。

距法国总统大选第一轮投票不到三个月的时间，在“特殊的一年”之后，正如法国就业劳动部长伊丽莎白·博恩所描述的那样，法国总统马克龙可以毫不犹豫地重申他的目标，亦即到 2025 年实现充分就业。 也就是说，失业率降至劳动人口的 4.5% 或 5% 左右。 毫无疑问地，他会成功，因为创纪录的招聘和受薪就业水平已超过危机前的水平，这是他未来竞选的强项之一。