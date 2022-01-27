出书揭露虐待老人 法记者拒1500万欧元封口费

法国记者卡斯塔內(Victor Castanet)撰写一部揭露高档养老院欧葆庭(Orpéa)贪财图利、虐待老人的书籍，法国舆论一片哗然。入住者月供这么高，养老院却非人道地对待不能自理的老人。法国著名出版社法亚尔（Fayard）1月26日出版了名为《系统虐待长辈的掘墓人》(Les fossoyeurs: Révélations sur le système qui maltraite nos aînés) 的书籍。记者卡斯塔內(Victor Castanet)3年中走访了250家，真实地记录了亲人和护理人员讲述的令人寒心所见所闻。

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更令人震惊的是，作者在法国全天候电视台对记者说，他暗访快结束时，养老院欧葆庭(Orpéa)派“中间人”许诺给他1千5百万欧元的封口费。法国政府发言人阿塔尔在回答记者提问时表示：这部书中揭露的事情让人焦虑不安。阿塔尔还表示：如果这些事情属实的话，显然要对他们进行严厉的制裁。欧葆庭(Orpéa)高层已经表示：他们已展开两项独立调查。

法国卫生部长维兰的态度要比政府发言人谨慎得多。维兰表示：他非常重视这部书中的内容，但不可轻易下结论。他认为在开始可能的调查之前，仍然有必要“等待独立评估和事实因素”。

记者向电视台披露说：他专访了一名已经离开欧葆庭(Orpéa)的女护理人员。按照她的描述：她所在的养老院陪护洗涤都不到位。入住者月供出得很贵，但当老人想超出伙食多要一块饼干也要另加钱。不仅如此，护理人员每天只能给老人换3次尿不湿。如果老人闹肚子，也不能特殊照料。接受采访的护理人员还表示：问题反映上去总是爱答不理，没人关心瘫在床上的老人。

记者卡斯塔內(Victor Castanet)在书中表示：养老院欧葆庭(Orpéa)集团最关心的是盈利；降低成本就是他们行事的宗旨。