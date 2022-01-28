法国2021年经济成长达7% 历史性佳绩

法国经统局（INSEE）周五(1月28 日)发布首次估计指出，2021年法国经济增长率达到7%，一个历史性成果。这是法国52年来从未达到过的数字，使法国经济成为欧洲最具活力的国家之一。

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在法国经济于 2020 年暴跌 8%后，2021 年的经济则以惊人速度又恢复了增长，这是二战以来，闻所未闻的。根据 法国经统局INSEE 于 1 月 28 日星期五发布的首次估计，过去一年来，法国 GDP 增长了 7%。 如果这个数字得到证实，这也将是法国 52 年来最高的年增长率，也是最大的增长率的欧洲国家之一。

周五早上在法国电视第二台接受访谈中经济部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire) 将这一数字描述为“消除经济危机”的“惊人反弹”。 他借此机会归功于政府执在这场新冠疫情危机中所采取的有效政策，

事实上，国家统计局此前在 12 月中旬公布的一项最新预测中，曾预计 2021 年将增长 6.7%，这一数字与法兰西银行的预测相似，这也证实了法国经济活动在2021年底已经恢复了新冠疫情爆发前的水平。

法国其他许多经济指标确实呈现绿色，从周三公布的就业指标开始。 2021 年，国民就业辅导处(Pôle emploi)的 A 类失业的注册人数减少了近 50 万。 自从1996年实施《月底的失业统计数据(DEFM)》的发布以来，从未有过一年内求职人数出现如此显着下降的记录。

不过，法国的经济虽然有惊人成长好消息，但也是其公共财政情况倒退的代价。根据公共财政部最新出炉的统计数据，法国政府去年的公共开支刚超过了600 亿欧元。