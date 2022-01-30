法国体育副部长“晚些时候”去北京冬奥会 但不出席开幕式

法国负责欧洲事务的国务秘书今天在法国媒体透露说，法国将派体育副部长参加北京奥运会。法新社说，尽管有呼声要求法国外交途径抵制中国北京冬季奥运会，以谴责中国对待维吾尔人的做法。

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据欧洲事务国务秘书Clement Beaune今天在RTL电台说，法国体育副部长Roxana Maracineanu将不会出席开幕式，但会在奥运会期间的某个时候去当地支持法国的运动员。"

据欧洲事务国务秘书Clement Beaune说，"大多数欧洲国家（......）都有同样的策略，即在开幕式上没有或降级的出席存在，即没有国家元首或政府首脑的级别。他继续说：“对我们来说，可能会在晚些时候，法国体育国务秘书会去北京。”

昨天周六，法国4月总统选举的两名候选人签署了一份声明，呼吁法国政府不要派任何代表参加北京奥运会。"信中说：“任何人都不应该以法国的名义去庆祝一个有集中营和奴役的政权。”

据法国国务秘书说，对奥运会的外交抵制就像一个发出信号的水枪，影响很小。他说赞成采取其他措施，更有效或更有力。他列举了 "一项拟议的欧洲法律，禁止所有用强迫劳动制造的产品进入欧洲市场"，该法律应在 "法国担任欧盟主席国期间 "进行表决。法国欧洲事务国务秘书Clement Beaune说，“这是一种直接告诉中国人的方式，不仅是我们不高兴，而且我们必须停止这些允许强迫维吾尔人劳动的商业渠道。”

法新社说，1月20日，法国国民议会通过了一项决议，谴责中国对维吾尔人的 "种族灭绝"，此前荷兰、英国和加拿大也通过了类似决议案。这一决定被中国外交部描述为 "严重干涉中国内政"。

该报道称，西方的研究基于对中国官方文件的解读、据称受害者的证词和统计数字的推断，指责北京至少有100万人被关押在 "难民营 "中，其中大部分是维吾尔人，北京遭指强迫绝育和堕胎，并强加强迫劳动。中国否认这些指控，并将这些 "集中营 "说成是 "职业培训中心"，目的是让当地居民远离宗教极端主义。据说它们已经被关闭，官方解释因为所有的 "培训生 "都已经完成了他们的培训。