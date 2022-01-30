法国总统与伊朗总统通电话：核协议，人权，区域安全

法国总统府爱丽舍宫1月30日星期天表示，总统马克龙前一日与伊朗总统莱希通了电话，期间向莱西强调，“需要加速伊朗核谈判的进展”。

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法国总统府称，“关于2015年的伊朗核协议，总统马克龙重申了以外交方式解决的信念，并指出任何协议都需要所有各方作出明确和充分的承诺，法国正在与所有合作伙伴就此展开合作”。“在维也纳谈判恢复几个月后，应加快步伐，以便在这一框架内迅速取得切实进展”， 并强调“伊朗需要展示具有建设性的态度，并重新全面履行其义务”。

莱西则在一份声明中表示，“在谈判中，伊朗伊斯兰共和国已经证明了自身达成协议的意愿，和认真的态度，对方所做的任何努力，都应包括解除针对伊朗的制裁、确认做出有效的保证”。

西方各国与德黑兰在维也纳的会谈被搁置，与会各方代表返回各自首都进行磋商，接受指示，预计下周将返回。法国在周五对接下来的谈判表示抱有信心。德黑兰方面本周报告称，“进展的方向是正确的”，哪怕“仍有重要的未决问题”需要“华盛顿做出政治决定”。

去年11月底恢复谈判后，2015年伊朗核协议缔约国继续其谈判目标，即让美国重新加入，并使得伊朗重新履行承诺。

在本次电话会谈中，马克龙还向莱西表达了其对法国公民本杰明-布里埃尔的关注。布里埃尔因“间谍”和“宣传反伊朗政权”罪而在伊朗被判处八年零八个月的监禁。马克龙也再次敦促伊朗立即释放被关押在德黑兰的法伊研究人员法里巴-阿德尔哈。双方还谈及包括黎巴嫩局势和海湾地区安全，马克龙再次“强烈谴责最近针对阿拉伯联合酋长国的袭击”，法伊两国元首一致认为有必要为也门冲突找到政治解决方案。