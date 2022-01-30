法国数十组织联合示威呼吁当局抵制北京冬奥会

20个民团、上百名法国、维吾尔、西藏、香港、越南、台湾等民众2022年1月29日集结法国外交部旁广场，表示中国压迫各地人民，违反民主与奥运精神，强力要求法国政府不派出代表出席2月4日登场的北京冬奥。 中央社记者曾婷瑄巴黎摄

20个民团、上百名法国、维吾尔、西藏、香港、越南、台湾等民众昨天集结法国外交部旁广场，表示中国压迫各地人民，违反民主与奥运精神，强力要求法国政府不派出代表出席2月4日登场的北京冬奥。法国多家媒体刊登稍早由大赦国际以及法国非政府人权组织撰发呼吁信，称北京奥运会：在集中营地的阴影下不应该去庆祝北京奥运会。法国政府官员今天透露，不会派遣官员出席北京冬奥会开幕式，但体育副部长稍后会前往北京为法国运动员“加油”。

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据中央社今天报道说，法国民间团体集结抵制北京冬奥，指中国不配主办奥运。20个民团、上百名法国、维吾尔、西藏、香港、越南、台湾等民众昨天集结法国外交部旁广场，表示中国压迫各地人民，违反民主与奥运精神，强力要求法国政府不派出代表出席2月4日登场的北京冬奥。

法国总统大选有候选人与议员也到场声援。

这场呼吁抵制北京冬奥的示威由“公共广场”（Place publique）青年部与社会党（PS）、欧洲生态绿党（EELV）等法国政党，以及10多个维吾尔、西藏、香港、越南等公民团体合办，声势浩大，集结外交部旁伤兵院（Invalides）广场，手持标语与布条，高喊“没有人权就没有比赛”、“习近平刽子手”等口号。

欧洲议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）也出席示威，并接受中央社访问。他告诉记者，不应派出任何官方代表参加北京冬奥，因为它已用来服务中国共产党的宣传。“欧洲议会已呼吁抵制，若法国这个人权大国不参加外交抵制行动，那就太丢脸了，应该向中国领导人释出清楚讯息”。他强调，不反对运动员参与，但是民主国家的代表不应该为中共政权的宣传行动背书。“混淆运动与政治的是中国，企图把奥运当作政体与权力的颂歌，作为民主人士，我们无法接受，因为同时维吾尔、西藏、民主香港都被压迫，台湾也面临威胁”。

格鲁克斯曼去年11月曾率欧洲议员访团访问台湾，对台湾民主印象深刻、赞不绝口，他告诉中央社：“这区域有个典范，证明民主能深根，就像宝藏一样值得珍惜，那就是台湾。我觉得现在是欧洲增加与台湾关系的时刻，与中国挑衅相反，我相信这会降低紧张。越与台湾具正当性的政府建立关系，台海就越不可能发生冲突。”

总统候选人、前司法部长陶比拉（Christiane Taubira）也在活动中段时抵达会场，以行动声援外交抵制北京冬奥诉求，引起现场一阵骚动，更有许多参与者上前请求合照。陶比拉在发言时表示，维吾尔族的确面临种族灭绝的行为，不仅希望透过外交力量敦促国际组织进行调查，也强调无法接受法国派出任何官方代表出席北京冬奥。

“中国古拉格幸存者”（Survivor of the Chinese Gulag，暂译）一书作者古巴哈·海蒂瓦吉（Gulbahar Haitiwaji）透过女儿古胡玛·海蒂瓦吉（Gulhumar Haitiwaji）翻译，向中央社表示，奥运不仅是简单运动，而是中国用来强调自己全球政经地位的场合。作为逃离集中营的幸存者，古巴哈·海蒂瓦吉指出，“中国集中营仍然存在，上百万名维吾尔人仍被囚禁在集中营中，对我而言，中国不配举办奥运。”

自由西藏学生会主席顿珠平措（Dhondup Phuntsok）也告诉中央社，中国不配奥运，因为奥运的价值是友爱、言论自由等，但中国却因要举办奥运而要求人民噤声。他说：“中国压迫西藏、对维吾尔种族灭绝，还有香港、台湾，胁迫世界各地。我们要反抗，不会放弃战斗，直到最后。”

谈到今天各地区人民齐聚，一同反抗中共政权，“居法港人撑香港”成员尼可拉（Nicolas）告诉中央社记者，“中国根本想殖民全世界，所以不能让历史重演，我们已经看过殖民带来的后果，现在中国还想再做一次，我们要阻止这件事发生”。

法国民众高中生努哈（Noura）则说，“法国派代表参加2022年奥运就是间接展示我们是当前这些事情的共犯，应该要禁止，我们不愿意”。

中央社说，法国国民议会已于20日以169比1的压倒性票数通过吾尔族决议案，认定并谴责中国的反人类与种族灭绝罪行。

然而总统马克龙（Emmanuel Macron）政府仍预计派出官方代表前往北京，引起部分政治人物与民间团体指责。

欧盟27国目前没有统一的外交抵制方案，丹麦、立陶宛与葡萄牙预计不会派遣任何官员出席北京冬奥开闭幕仪式；奥地利、比利时、荷兰、瑞典等则以疫情为由，不派官方代表出席。

据法国非政府团体关于“北京奥运会：在集中营地的阴影下没有庆祝”的敦促政府抵制声明称，法国国民议会刚刚承认并谴责了中国政权对维吾尔族人实施的系统性压迫、驱逐、奴役和大规模绝育政策的种族灭绝性质。这场庄严的投票使法国政府出席2月的奥运会仪式的想法破灭。然而，总统埃马克龙和他的政府仍计划派官方代表前往北京。许多民主国家已经宣布对奥运会进行外交抵制，欧洲议会刚刚呼吁所有欧盟成员国也这样做。我们正在动员，以确保法国做出尊严和一致性的选择：任何部长、任何法国官员都不应去北京。

奥运会将是中国政权的一次巨大的宣传行动。我们在历史上看到专制政权如何利用这些重大的体育赛事来庆祝他们的威力，并强加他们的叙事。我们拒绝让我们的代表参与这场闹剧。

该声明书说，当维吾尔族人被关在集中营里，当藏族人被压迫，当香港的民主人士被镇压，当中国的举报人和持不同政见者被监禁或杀害时，我们去北京唱和 "奥林匹克主义的价值观 "似乎是不可思议的。

该声明称，这就是为什么我们--协会、政党、希望转达中国暴政受害者声音的公民--呼吁本1月29日在法国各地举行示威。