法国24小时新增416896新冠确诊 政府仍定今起解除部分限制

法国24小时内发现416,896例的新冠病毒新增确诊病例。即便如此，法国政府仍然决定周三（2日）起，宽松此前严格的新冠防疫措施，陆续取消某些卫生限制，例如户外不再强制要求戴口罩...

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根据法新社暨费加罗报指出，法国从本周三开始，宽松严格防疫措施，解除部分限制，例如：户外不再强制要求戴口罩，解除公众就座场所（体育场馆、文化场所等）等容纳人数的限制，不再强制要求实施远程办公，仅推荐采用。

周三起，法国政府决定宽松严格的新冠防疫措施，陆续取消某些卫生限制。根据费加罗报周三早上指出，虽然法国24小时内新冠病毒确诊案例新增416896例，但法国政府仍然宣布解除部分限制 从本周三起，解除部分限制，例如：户外不再强制要求戴口罩，解除公众就座场所（体育场馆、文化场所等）等容纳人数的限制，不再强制要求实施远程办公，仅推荐采用。

法国采取的新的疫苗接种通行证在 1 月底取代了旧的健康通行证，法国总理让·卡斯特克斯 在 1 月底承诺：“我们将能够在 今年2 月取消为遏制新冠流行病而采取的大部分限制措施。”

然而直至周三早上的记录，费加罗报指出，奥密克戎扩大传染力继续肆虐法国，法国新冠病毒确诊人数仍然居高。

XX 根据法国公共卫生部统计结果，周二（2月1日）有 382 人死于新冠病毒。 目前有 32,894 名患者住院，其中 3,917 名是在过去 24 小时内住院的。 3,751 名患者正在重症监护室接受治疗——其中 454 人在前一天进入重症病房、开始接受治疗，并发现416,896新增确诊病例。

不过，法国政府并未因为这种疫情演变的状况，而将取消这些限制措施。总统马克龙。在周二晚上，网上接受一家媒体采访时指出， “我们必须保持警惕，因为医院的压力仍然很大”， 他还强调说，“那些认为我们会结束这场流行病的人，是错误的。”