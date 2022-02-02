韩媒：中国人的“山寨韩餐厅”在欧洲扩散

韩国的国际地位因K-pop和韩剧得到提高，中国人开始经营韩餐厅...仅巴黎就有20家，因价格低廉而大受欢迎。在作为世界文化和艺术中心的巴黎，中国籍韩餐厅的数量正在增加。不仅巴黎如此。在里昂和马赛等法国地方城市，德国柏林和法兰克福，布拉格等欧洲其他大城市也出现了类似的现象。韩国侨民对中国籍韩餐馆持有不同的看法。

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中国人的“山寨韩餐厅”在欧洲扩散。据朝鲜日报报道称，韩国的国际地位因K-pop和韩剧得到提高，中国人开始经营韩餐厅...仅巴黎就有20家，因价格低廉而大受欢迎。

在巴黎中心街11区有一家非常知名的韩餐厅，这里距离法国巴黎著名景点圣母院大教堂步行只需15分钟。店铺门头上用法语和汉字写着“BBQ coréen（韩国烧烤）”，另外还写有“韩式餐厅（Restaurant coréen）”的字样。这里出售泡菜、大酱汤、烤肉和各种煎饼，乍一看是一家不折不扣的韩餐厅。在餐厅评价网站上，该店的得分为4.5分，满分5分，评分相当高。一位法国人在评论中写道：“在我迄今为止去过的韩餐厅中，这家店的味道和服务都是最好的。”

据该报道称，但看过这家餐厅的菜单就会发现与其他韩餐厅有诸多不同。这家店的菜单上有三文鱼、羊肉等韩国料理中并不常见的陌生菜品。其中还包括中式菜品“干烹鸡”，这一点也很特别。最重要的是菜单上用中文简体字亲切地进行菜品介绍。不同于韩国客人为主的其他韩国人餐厅，这里的客人大多是本地人。在询问附近的侨民后，得到了意想不到的回答。“那家不是正宗韩餐厅。而是中国人经营的中国籍韩餐厅。”

在作为世界文化和艺术中心的巴黎，中国籍韩餐厅的数量正在增加。据侨民们称：“目前在巴黎营业的中国籍韩餐厅就有20多家。”相较于韩国侨民直接经营的200多家韩国人餐厅，数量并不算多。但最近随着电视剧和K-pop带起的韩国文化热潮，这个数字正在迅速增加。据一位在韩国人聚居的15区经营餐厅的侨民称：“不久前，附近开了一家中国人经营的韩餐厅”，“当真像雨后春笋一样在增加。”

不仅巴黎如此。在里昂和马赛等法国地方城市，德国柏林和法兰克福，布拉格等欧洲其他大城市也出现了类似的现象。一位德国侨民表示：“原本面向中国游客的中餐厅在新冠疫情后销售额骤减，便转型为当地人喜欢的韩餐厅。”在“韩国炸鸡”大受欢迎后，还出现了中国籍“炸鸡啤酒店”。其中不乏有在店名中加入代表韩国的“K”，并用韩文写道“来自首尔”的店铺。

据该报道，他们凭借本土化的味道和服务正在迅速壮大。他们减少了韩国料理的辣味，增加了甜味和咸味。而且这些中国籍韩餐厅连物流和材料供应也使用的是中国网络。除各种蔬菜和肉类外，韩餐必需的酱油、辣椒酱、大酱等也由中国籍超市供应。绝大多数材料为中国产。一位侨民餐厅代表称：“最近在法国西北部海岸的诺曼底出现了一家中国籍泡菜工厂，中国籍韩餐厅从这里购买泡菜。”

侨民对中国籍韩餐馆持有不同的看法。不少人宽容地表示：“这是随着韩国文化地位提高而产生的现象。”还有人表示：“这和过去日本料理流行时，大家争相开日料店的情况类似。”但也有侨民担忧：“我在告诉欧洲人中国籍韩餐厅是‘假韩餐’”，“这可能会成为拉低韩餐地位，取代真韩餐的劣币。”

据朝鲜日报说，还有意见称：“是否应该对韩餐厅实行‘认证制’？”日本为了与所谓的“假日料”对抗，宣扬正宗的日料文化，2006年曾推进引入海外日料店认证制。但在被美国和欧洲媒体谴责成“文化国粹主义的想法”后，日本政府不再继续。取而代之的是成立名为“日式餐厅海外推广推进机构（JRO）”的民间机构，颁发“推荐日式餐厅”认证标志。