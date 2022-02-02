马克龙为何将参不参选与乌克兰危机挂钩 ？

法国总统大选第一轮投票将于2022年4月10日举行。现任总统马克龙还没有正式宣布自己连选连任。近来，马克龙在接受地方媒体《北方之声》 (La Voix du Nord )专访时表示：他是否宣布连选需要与“地缘政治危机高峰”挂钩。这里的地缘政治危机指的是乌克兰边境的危机。

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在离总统大选不到70天的时间里，马克龙此种表态是想一搏，希望在国家事务上有建树后荣耀登台。 法国地缘政治学家弗雷德里克·恩塞尔 (Frédéric Encel )支持马克龙的赌博。他对全天候电视台France24记者表示：美俄双方的较量已经达到了顶峰，在过几天乌克兰危机局势会有缓和的迹象。

而曾为北京常住记者的哈斯基 (Pierre Haski) 则表示了不同的看法。他对法新社记者表示：谁又能在乌克兰局势上过早地下断言呢？即便是俄罗斯外长拉夫罗夫也不知道将来局势如何发展。哈斯基还表示：危机还会持续一段，真正心中有数的只有俄国总统普京。哈斯基还表示：我们唯一可以确定的是：如果发生袭击，那不会在 2 月 20 日之前。 中国人要求俄罗斯人不要打扰冬奥会” 。

2月2日，法国总统马克龙在到访北部一个小城市（Tourcoing）时表示：他将在“未来几个小时内”与美国总统拜登讨论乌克兰危机；他不排除前往莫斯科寻求解决方案的可能性。

很明显，法国总统马克龙真是要在缓解乌克兰危机上有所作为之后再公开宣布自己将连选连任。

法国在任总统除奥朗德之外，几乎都在最后时刻宣布自己将连选。

1965年12月法国第一次直选总统。前总统戴高乐在第一轮选举的前一个月发表电视讲话，表示自己将参选。1981年前总统德斯坦把自己比喻为“公民候选人”，在离第一轮选举还有56天的时间在电视上宣布自己将连选，结果他败给了密特朗。

密特朗在公开自己连选连任时间上是最晚的。1988年4月24日将举行下一届总统选举的第一轮投票活动。密特朗是在当年3月22日才宣布自己将竞选下届总统；时隔只有33天的时间。

在公开宣布自己连选连任一事是属前总统希拉克别出心裁。在离下届总统选举第一轮投票时间还有69天时间的时候，希拉克前往中部美丽小城阿维尼翁。当时阿维尼翁女市长 Marie-José Roig当中问希拉克是否有连选连任的打算？希拉克回答说：既然您这么直截了当问我，我也转圈子了。我直截了当地告诉您：我将参选下届总统。第一轮希拉克得票率十分低，仅有19.88%。而第二轮遇上极右势力玛丽勒庞时，希拉克大获全胜，得票率高达82.21%。

最后一位连选的候选人是前总统萨科齐。他曾自诩：不再一次相信法国人对总统的信任，就是自行放弃职位。在离第一轮选举还有67天的时候，萨科齐公开宣布连选连任。结果大家都知道，他在第一轮中以1.45%的票差输给了社会党候选人奥朗德。

到目前为止，离下一届总统选举还有不到70天的时间。一直追问现总统马克龙为什么不公开自己的选择的候选人恐怕还要耐心地等待一段时间。