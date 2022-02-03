法卫生部长指 或在今年七月前取消疫苗通行证

虽然目前奥米克戎变种病毒继续袭击法国，法国公布前24小时新增确诊数为 315,363病例，但卫生部长利维尔·韦兰（ Olivier Véran）仍然指出，法国或可“在7 月之前”取消疫苗通行证。

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根据法新社暨费加罗报报道， 法国卫生部长奥利维尔·韦兰指出，或将可在“今年 7 月之前”取消疫苗通行证。虽然目前根据政府公共卫生部周三的每日报告，Omicron 变种继续袭击法国。

前24小时新增确诊数为 315,363病例，目前奥米克戎变种病毒继续袭击法国。而且卫生部长还表示：“法国最糟糕情况的已经过去了。”

法国前24小时新增确诊数为 315,363病例，目前仍然有32,720名患者住院，其中包括前一天以来住院的3,230名病患。 3,700 名患者正在接受重症监护服务，其中 366 人是于周三进入重症病房。 在过去的 24 小时内，法国已有 277 人死于新冠病毒。

卫生部长韦兰在法国全天候24小时新闻台 BFMTV 上表示，希望疫苗通行证能在 7 月前取消。他说：“疫苗通行证会有尽头，鉴于目前的疫情动态的这个状态，可能在七月之前就能结束， 除非有坏消息出现。”他并解释说：“当我们能清空重症监护病房，为那些接受通常病例做复苏的病人腾出空间时，当我们国家不再有需要重新调整计划安排的护理照顾时，而且如果那时，没有出现新的变种病毒，那么疫苗接种通行证将完全值得怀疑。 我们将可撤销这项措施。”

卫生部长韦兰周三表示，对于第5波新冠疫情，“最糟糕的情况已经过去”。韦兰指出，“在全国范围内，我们已经超过了新冠病毒扩散感染的高峰期（……）我们正在达到住院高峰期”，部长在 新闻电视台BFMTV 上宣称。 “我们已经历了这波疫情中最艰难的部分”。