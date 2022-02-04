法国国民议会否决了一项关于人体器官贩卖的法案 但中国仍从头至尾遭指控

在北京冬奥会正式开幕当天，法国国民议会周五否决了一项关于人体器官贩卖的法案，此前的辩论主要聚焦指责来自中国的强制性人体器官转移与贩卖。议会讨论指控中国在新疆的强制性摘取穆斯林维吾尔族被拘留者的器官。法案因与时以及与国际不兼容为由，遭执政党多数议员反对。消息没有提及是否有表决，以及表决结果。

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据法新社今天自巴黎报道说，法国国民议会周五否决了一项关于人体器官贩卖的法案，该法案由来自反对党 "自由与领土 "小党的议员杜马斯Frédérique Dumas提出，遭到执政党多数党LREM议员以程序性 "删除 "修正案被删除否决。

然而，议员杜马斯Frédérique Dumas获得了所有左派法共，法兰西不屈服党，与社会党（PCF、LFI、PS）和右派共和党和独立民主联盟（LR和UDI）的支持，甚至是一些多数派议员也表达支持。该议案旨在建立一个普世的机制，以加强法国卫生机构对器官贩卖和 "器官移植旅游 "的警惕，但正如她所希望的，议会辩论从头到尾只针对一个国家：中国。

该法案的解释性备忘录说，"旨在确保我们的非欧洲合作伙伴对器官捐赠的道德与尊重"，这一内容的讨论实际上主要是对中国进行谴责。

法国议会议员 认为，虽然违规做法在世界各地都与黑手党和犯罪网络有关，但在中国，它们却是 "制度化 "的国家政策的一部分。

法新社说，根据美国人伊森-古特曼（Ethan Gutmann）的证词和调查，议员杜马斯Frédérique Dumas 指责北京在新疆阿克苏地区（西北部）建立了一个庞大的中心，强制性摘取穆斯林维吾尔族被拘留者的器官。议会许多发言者均谴责在这一领域北京的 "恐怖 "行为，批评中国向富有的外国病人推广移植手术，而不用保证移植的合法来源。

法国共产党议员斯特凡-佩乌（Stéphane Peu）说："面对中国许多关于器官贩运的警报，我们不能继续保持沉默"。在法国共和党议员Constance Le Grip（LR）看来，在这个领域，"中国的情况是最严重的"。

法新社说，反对该议案的议员将他们的批评集中在议案 "不可操作性 "上。拟议的法律要求法国医疗机构检查非欧洲合作伙伴是否符合适用于法国的道德规则。如果没有这一保证，就不允许与欧洲以外的此类机构签订协议。

法国的规则特别规定了免费器官捐赠和捐赠者本人同意原则。

执政党议员让-弗朗索瓦-姆巴耶（LREM）说，这一议案的有效性 "几乎为零"。他指出，到目前为止，法国和中国之间还没有发现 "器官移植旅游 "或器官贩运犯罪渠道。

而中右民主联盟党议员Michèle de Vaucouleurs (MoDem)指出，该法案有瘫痪法国医疗机构和国际伙伴关系的风险，而且对被谴责的中国的事实没有任何影响。

法国国务秘书阿德里安-塔克（Adrien Taquet）在政府席位上解释说，拟议法律中规定的预防义务在实践中实际上已经得到了遵守。他还强调了在国际层面处理这一问题的努力--特别是通过执行名为《关于贩运人体器官的孔波斯特拉公约》。

法新社说，巧合的是，该法案被列入波旁宫法国国民议会的议程日期，而这一天由自由与领土小组要求，与北京冬季奥运会的正式开幕是同一天。但这次辩论再次将中国的人权问题置于议会的聚光下。

该报道称，今年1月20日，法国国民议会议员们几乎一致将中国对维吾尔人的镇压定性为 "种族灭绝"，并谴责强迫堕胎和绝育，大规模驱逐到难民营，失踪等。中国对此的回应说，这项不具约束力的决议 "无视现实和常识"。中国并将新疆的问题与 "恐怖主义、激进化和分裂主义 "相提并论。