法国总统大选逼近 四成选民不知道选谁 梅郎雄自看好能入决斗

根据Kantar Public-Epoka今天周五公布的一项民意调查，10个法国人中有近4个还不知道在第一轮总统选举中投给谁，其中有2个人可能弃权。另外，尽管民调结果不佳，但极左的法兰西不屈服党领袖让-吕克-梅朗雄认为，法国总统选举的第二轮选举对于他是触手可及。

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据法新社今天报道称，一项新的民意调查显示，在总统选举前10周，投票的确定性在增加：因为61%的受访选民说他们愿意前往为一个中意的候选人投票，而去年12月相同内容的民调为51%，2021年10月为40%。

但是在随意提到的候选人中，马克龙名列前茅（17%），领先于玛丽娜-勒庞和瓦莱里-佩克雷斯（9%）、埃里克-泽穆尔（8%）、让-吕克-梅伦雄和克里斯蒂安-陶比拉分别为（4%）。

但是，作为政治局势多变的一个标志，39%的人说还没有选择。其中，20%的人说他们 "可能会投票"，19%的人说 "可能会弃权"。

据Kantar国际研究主任Emmanuel Rivière告诉法新社：这项调查证实，仍然存在大量的不确定性。Emmanuel Rivière认为，“有四分之一的潜在选民仍然需要做出选择。”

据Emmanuel Rivière说，"我们今天看到，选民有更大的流动性，因为越来越少的人觉得自己与某个政党关系密切，而且对2022年的候选主角也没有过多的期望。"

据Rivière先生说，选情不稳定的情况在左翼最为普遍，"在左派，很明显，太多的候选人使人们无法做出选择"。

据该报道，投票意向并不是对选举结果的预测。它们仅仅表明了候选人之间的变动和调查当天的民意动态。

此民意调查是1月30日至1月31日根据配额法进行，从18岁及以上人口中选择1009个样本，对958名在选民名册上登记的人进行了在线问卷调查。民调误差率在0.6和2.4点之间。

另外，尽管民调结果不佳，法兰西不屈服党领袖梅朗雄认为，法国总统选举的第二轮选举他触手可及。星期四晚上在图尔的竞选大会上，让-吕克-梅朗雄聚集了近2500名支持者。梅郎雄集中火力猛批马克龙。

梅郎雄称，"幸运的是，这场喜剧已经结束。现在情况稳定下来了"：让-吕克-梅朗雄说，现在所有的左派候选人都已经知道了，他们不是梅郎雄的对手："多年来，我们一直是挑战者。现在，我们是最大的力量"。

梅郎雄说，因此我们现在能继续应对真正的对手马克龙。马克龙是一位有着灾难性经济和社会记录的总统：法国"有八百万人需要获得食品援助。有一千二百万人在家里受冻。但他们被告知：国家岁月静好，增长已经恢复。失业即将结束。一切都很好"。

新冠病毒危机、教育、住房、汽油价格、养老院的丑闻：对梅朗雄来说，这些都是同一个问题的显现。因为爱丽舍宫住户捍卫的是奔腾的自由主义："你认为钱会从富人的桌子上滴下来，会有越来越大的面包屑，但这些都迷惑分散你的注意力。

面对 马克龙这个被指责是"富人的总统"，梅朗雄把自己设定为人民的义务警员，他说，"所以我要喊叫，因为这个世界对我们来说是可憎的。我们不能忍受这个世界的不平等。我们不能忍受它的暴力"。让-吕克-梅朗雄的左翼领导人，毫无疑问。

据本台报道说，作为马克龙的第一个挑战者，梅郎雄还遥远了些。在总统选举的投票意向中，目前法兰西不屈服党"insoumis "目前仍只位居第五。