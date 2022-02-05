沃苏勒亚洲电影节：导演大飞的《异乡来客》展示时代疏离感

第28届法国沃苏勒亚洲国际电影节主竞赛单元有三部华语影片， 两部中国影片，其中一部是导演大飞执导的《异乡来客》，这是一部黑色的现代悲剧，描写了在一个中国小城中，不期而遇的几个人物命运交织后产生的故事，展示的是现代人与人之间的疏离感和对温暖关怀的需求。

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故事梗概是：老贾儿子意外死亡后，他抛开一切去了孩子凶手的家乡，等待他出狱，准备复仇。在这个陌生的城市中，他遇到了同样从外地来此的一对母女，故事围绕这三个住在同一个院子里的人的过去、现在和未来展开。

导演将关注的目光投向了家庭成员间的疏离感，尤其是父母与青春期孩子们的关系，也探讨了家庭给孩子造成的影响，以及校园暴力带来的个人和家庭的悲剧。影片中的几个主人公都带着命运赋予的负担生存着，伴随着悲剧和些许的希望走向未来，有人选择结束生命，有人最终得到救赎。宿命近乎残酷的挣扎求生，但是，大飞从心灵温暖的角度，对残忍的现实进行着细致观察与描摹，在悲剧的底色中闪烁着忽明忽暗的光。

导演大飞或许并不见经传，但这部影片导演风格非常成熟，无论从影片立意还是故事节奏感都很容易带观众走进故事中。沉重的剧情在充满磁性的音乐中得到释怀。不少观众在影片放映后都表示，这部电影给人惊喜，让人看到了中国社会的另一个层面。

大飞因为疫情未能亲自到法国来与观众见面，他通过视频向观众介绍这部影片时谈到现代人关系中的裂痕，他说：“裂痕有来自家庭的，比如主人公老贾和他的儿子，小七母女，也有来自人与社会的，我想接着这些人的漂泊来诉说整个时代的疏离感，生活在我们这个时代城市中的人都面临这样的一个困境，人与人之间的距离遥远了，但是每个人都是渴望不仅来自于家人，或许也来自于陌生人之间的。”

入围的华语片还有中国大陆影片张律执导的《漫长的告白》，以及台湾导演钟孟宏的<瀑布>>。