法国举行伊斯兰教论坛会议

百余名穆斯林领袖本今天在巴黎举行法国伊斯兰教论坛（Forif）会议，由法国国家设立的伊斯兰教论坛机构，旨在规范伊斯兰教的多领域工作影响，并促进穆斯林伊玛目的培训与规范。伊斯兰教在法国是第二大宗教。

广告 继续浏览后续

法国伊斯兰教论坛（Forif）会议是一种新的穆斯林以及国家管理对话机制，伊斯兰教论坛会议取代早前的法国穆斯林信仰委员会（CFCM），该委员会自2003年以来一直是与法国行政当局的官方对话者，但却因内部分歧与争斗而受到损害。

据法新社说，法国伊斯兰教论坛会议与会者一百个人--其中三分之二是各伊斯兰教协会负责人、伊玛目、当地参与穆斯林信仰的人士，三分之一是全国范围内的穆斯林各界人物。论坛会议本今天上午在法国经济、社会和环境委员会（Cese）的所在地开会，分几个小组进行工作。

今天的论坛会议还有各CFCM联合会的代表，不过，捍卫妇女伊玛目地位的女伊玛目伊娃-贾纳丁和安妮-索菲-蒙西内法国穆斯林界没有被邀请。

论坛会议有一整天议程，在会议结束时，负责与宗教关系的内政部长Gérald Darmanin据信发表讲话。据Gérald Darmanin周五告诉几位记者，先前法国穆斯林信仰委员会CFCM由少数联合会组成，这些联合会大多隶属于摩洛哥、阿尔及利亚和土耳其等前原籍国，论坛会议后"不再发挥其作用"。法国政府拒绝 "伊斯兰政治化 "和外国对法国伊斯兰的干涉。Gérald Darmanin称，法国官方将更多起到媒介作用，伊斯兰论坛应更多依靠法国各地基础宗教人员。

今天的伊斯兰教论坛会议围绕4个主题讨论。根据一份摘要文件，第一组聚焦机构建制，包括设立新的宗教机构，以支持军队、监狱和医院中的教务开展与管理，这项任务迄今由法国穆斯林信仰委员会CFCM执行。

另一个小组正在研究伊玛目的地位问题，对其职业、工作时间、工作合同、报酬等进行 "定义"。

第三组关注的是预计今年夏天投票通过的反分裂主义的法律规定，特别是对管理清真寺的协会透明度做出要求。

最后一个小组讨论保护伊斯兰礼拜场所安全和防止反穆斯林的行为。

法新社说，伊斯兰教论坛会议今天没有列入关于明确制定教会融资的规定讨论内容。这是一个敏感与有争议的议题。