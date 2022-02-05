法国今天在北京冬奥会小收获：银牌

法国今天在北京冬奥会上，以冬季两项混合接力比赛第二名获得银牌。法新社鼓励说，这毕竟打开了法国奖牌计数帐号。这个项目的比赛第一名，是挪威，挪威今天已经获得一枚滑雪比赛冠军金牌。

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今天周六，法国冬季两项团体运动员在混合接力赛中获得银牌，开启了法国在北京奥运会上的奖牌数，这个比赛成绩仅次于挪威。

星期六傍晚，在北京西北180公里的张家口赛区，法国人本杰明-卡维特（Benjamin Cavet）也是ski de bosses项目的领奖台竞争者，但他也出师不利只获得第四名。

法国冬季两项比赛运动员Anaïs Chevalier-Bouchet、Julia Simon、Emilien Jacquelin和Quentin Fill-Maillet未能重演前辈于2018年的壮举，与金牌失之交臂。包括马丁-福尔卡德，尽管是这个混合接力赛的奥运冠军卫冕者，痛失金牌。当地比赛时风力很大，他承认赛事变得非常棘手，特别是影响步枪射击。

法国队的最后一名接力选手Fillon-Maillet遗憾只是在冲刺阶段输给了Johannes Boe。

而俄罗斯选手Eduard Latypov在充满曲折的比赛中获得第三名。他的成绩让俄罗斯队保住铜牌。

挪威傲视群雄得到金牌。而且挪威在开幕式的第二天至此就已经赢得了两个金牌。第24届冬季奥运会的第一个冠军此前已经毫无悬念地被特蕾莎-约豪格（Therese Johaug）拿走，在这个项目中，选手们在7.5公里的传统滑雪和相同距离的滑板之间交替进行，并有一个通道进入坑道更换滑雪板。在阳光明媚但多风的赛道上，Johaug一进入滑板区就甩开了竞争对手，以30多秒的优势击败了俄罗斯选手Natalia Nepryaeva和奥地利选手Teresa Stadlober夺得本届奥运会的第一枚金牌。