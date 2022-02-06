马克龙赴俄乌前再与西方盟友电话敲定

据法国总统府爱丽舍宫表示，法国总统克龙昨夜在访问莫斯科和基辅之前，再与英国首相约翰逊和北约秘书长斯托尔滕贝格通话讨论俄乌危机。

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据法国总统府表示，这些分别单独的电话交流是在盟友之间就乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势问题不断协商的背景下进行的。马克龙与斯托尔滕贝格一起坚持认为，"有必要继续努力，通过对话，在团结、充分尊重欧洲安全的基本原则、国家主权和由此产生的权利的情况下，找到一条缓和的道路"。

据法新社引述法国星期天日报称，马克龙表示，"最近一段时间证实，当我们决定不谈时，尽管去年默克尔总理和我本人都提议召开欧盟-俄罗斯峰会时，我们就无法解决任何冲突。因为我们然后就让别人以我们的名义说话，我们也不能为我们的集体安全做出贡献。"

按照宣布的行程，马克龙将在明天星期一前往莫斯科与俄罗斯总统普京以及次日在基辅与乌克兰总统泽伦斯基的会晤中试图取得进展。

据马克龙说，“我们与俄罗斯进行的对话的强度以及这次对莫斯科的访问有可能防止一场武装冲突。”马克龙说，然后我们将讨论缓和局势的议题。我们必须非常现实地对待。马克龙说：在建立预防机制和对等的信任姿态之前，必须首先避免局势恶化。

据爱丽舍宫称，斯托尔滕贝格先生 "欢迎法国的这种做法"，并 "感谢法国总统在其旅行前与盟国的密切协调"。

约翰逊则向马克龙通报了他本周访问基辅的结果以及他最近与普京的会谈情况。

该报道称，马克龙在最近几天与其他领导人进行了多次交流，马克龙和他的两位对话者都 "同意在未来几天保持密切联系"。

法新社说，自2021年底以来，西方指责莫斯科在乌克兰边境集结了数万名士兵，为潜在的入侵做准备，俄罗斯对此予以否认，声称它只想保证其安全。

据爱丽舍宫还表示，与约翰逊的讨论 "也集中在移民问题上，特别是跨越英吉利海峡的问题"。"他们强调法国和英国需要合作打击走私移民网络"，而非法穿越英吉利海峡是巴黎和伦敦之间紧张关系的一个经常性来源。据英国政府称，2021年有创纪录的5.1万名移民试图进行危险的穿越，其中超过2.8万名成功越过英吉利海峡。