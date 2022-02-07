男子滑降老将克拉雷为法国获取第二枚北京冬奥会奖牌

2月7日星期一，今年41岁的法国高山滑雪项目选手约翰-克拉雷(Johan Clarey)在中国国家高山滑雪中心速度场地的男子滑降当中获取银牌，为法国拿下了本次北京冬奥会的第二枚奖牌。

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在本次有43名选手参加的高山滑雪男子滑降赛中，瑞士选手贝亚特-费乌兹以1:42.69的成绩夺冠，约翰-克拉雷以中程扎实的表现为基础，为法国拿到本次冬奥会的第二枚银牌，季军则是奥地利选手马蒂亚斯-迈尔。约翰-克拉雷的这枚银牌让法国的总奖牌数增至两枚。第一枚由混合接力4x6公里赛团队获取。

这是约翰-克拉雷第四次参加奥运会，也是他第一次获得奖牌。至此，约翰-克拉雷取代美国运动员保德-米勒，成为年纪最长的高山滑雪奖牌获得者。

赛后，这位象征着持久的运动生涯的“低调英雄”对在场法国媒体表示，自己在比赛中已经竭尽全力，精疲力竭，“当你卯足了劲儿冲刺的时候，肯定就会出现一些小的失误，我的失误主要是呈现在速度上，其他方面我已经非常满意了”。他还解释称，本次比赛自己“保持非常冷静，没有消耗过多的能量。领奖台很美丽，我身边站着的是奥运冠军，和最好的滑降选手”。

除了约翰-克拉雷，本次高山滑雪滑降项目中也有其他法国选手参加。马修-白雷最终位列第27名，他在第一部分的良好表现之后出现了巨大失误。这名来自尼斯的选手在赛后情绪十分激动，但嘴上仍然挂着微笑。他排在另一位法国选手布莱兹-格里曾丹尔之后，而马克增斯-穆扎同最终排名第11。