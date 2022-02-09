法国体育部长新冠检测阳性取消北京冬奥行程

法国体育部长罗萨娜-马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu ）8日宣布，因新冠检测阳性，不得不“忍痛”取消前往北京，为法国代表团助威的行程。这一变动导致本届冬奥会，法国政府没有任何政府官员前往。但马拉希尼亚努特别强调，取消行程，与抵制北京冬奥无关。

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罗萨娜-马拉希尼亚努本是法国唯一一位计划前往北京冬奥会的政府官员。她原计划在2月11日至15日间前往北京。就在本周一，她接受法国媒体采访时还表示，她对去北京观看冬奥会比赛，没有任何纠结。尽管她没有出席冬奥开幕式，也将缺席闭幕式，但她表示，这完全不是抵制行为，总统已经就此做出过说明。她说，法中两国有对话，政府希望在所有议题上，明确法国的立场。

美国、加拿大、英国、澳大利亚等国此前明确宣布“外交抵制”北京冬奥会，以抗议中国政府在新疆大规模任意关押维吾尔人的行为，以及对香港社会民主力量的镇压，法国政府没有跟进抵制。总统马克龙推脱说，希望欧洲联盟能集体行动，决定是否抵制。但欧洲联盟迟迟没有做出明确表态。成员国中，立陶宛和丹麦明确宣布抵制，一些其它国家虽未明确表示抵制，但也低调安排，不派政府成员前往。将举办2024夏季奥运会的法国决定派体育部长，代表前往北京，但最终似乎也被新冠病毒阻止了行程，这意味着没有任何法国政府官员出席本届冬奥会。

但马拉希尼亚努就此特别说明，这与抵制无关。她自己对这一结果也很意外，因为她当时没有任何症状。她在社交媒体推特上表示，她是在严格按照前往北京冬奥的防疫要求检测时，发现新冠阳性。她对无法到场，为法国运动员助威感到难过，表示将在线上继续工作。