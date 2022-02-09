法国近期将扩大批准打满疫苗欧盟外旅客 入境不必检阴证明

法国负责欧洲事务的国务卿克莱门特·博纳（Clément Beaune）向媒体指出：很快的，打满疫苗的旅客将不再需要新冠检测呈现阴性证明就可以入境法国。

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在12月初因着感染力强大的新冠变种病毒奥密克戎出现，法国曾规定：对于所有来自欧盟以外国家的旅客，必须出示新冠检测呈现阴性证明才准前往法国。

法国负责欧洲事务的国务卿克莱门特·博纳（Clément Beaune）周二在法国电视第二台上释出信息：法国很快将进一步放宽新冠防疫限制措施的讯息。

博纳指出，《不久的将来》，那些打满疫苗接种的旅客将不再需要出示新冠检测呈现阴性证明就可以入境法国。

法国目前相关的规定：对于来自欧盟成员国或附近的某些国家（瑞士、冰岛、安道尔、列支敦士登、摩纳哥、挪威、圣马林和梵蒂冈）来的已完整接种疫苗的旅客没有硬性规定做新冠阴性测试。 除此之外，凡来自上述以外的其他地区国家（亦即几乎是欧洲以外的所有国家）的乘客必须出示其 48 小时内所做阴性检测结果才能前往法国，而且无论他们是法国籍或是外国籍。

随着感染力强大的新冠变种病毒奥密克戎出现，虽然当时还很少案例，法国于是在12月初规定：对于所有来自欧盟以外国家的旅客，必须出示新冠检测呈现阴性证明才准前往法国。也就是说，这条规则很快就会消失（确切取消的日期尚不清楚）。

根据政府消息来源向法国巴黎人报解释这项松绑政策的原因：因为目前奥密克戎变种病毒已经成为大部的分感染病例，而且感染浪潮正在“退潮”中。

消息来源并指出，未来几天内， “欧盟应该会提出这项建议”。 而从法律上讲，法国无论在任何情况下，都无义务一定得执行欧委会宣布的这项“绿灯”政策。

一个政府消息来源还告诉该媒体，对于那些未接种疫苗的旅行者，相关禁令规定依旧，而且还必须提出48 小时内的新冠检测阴性证明。对于他们当中，来自防疫橙色名单国家的旅行者被要求的检疫隔离天数，或者对来自“红色”国家旅客的硬性隔离天数，这些都将有轻微的宽松，但对于这点仍在继续辩论中。