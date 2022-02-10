中国情报部门渗透法国对外安全局（续）

2022年2月9日在法国上架的新书《背叛对外安全局》揭示了北京通过两名法国前特工渗透法国主要情报部门“对外安全局”（DGSE）的内幕。作者是安托万-伊桑巴德（Antoine Izambard）和弗兰克-雷诺（Franck Renaud）。法国《星期天日报》（JDD）网站获独家授权刊出一些段落。下面是亨利上校因爱情进坑的故事：

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亨利爱上中国女秘

2017年的年底，法国对外安全局的前特工亨利，与他的前同事皮埃尔-马利一样，也是在牢房里度过的圣诞节。

这一年，在圣诞节前，70岁的亨利从中国回来，准备去法属圭亚那，与那里的儿子一家团聚。结果，他在巴黎戴高乐机场被捕。法官起诉他的罪名跟起诉他的前同事皮埃尔-马利的一样：“向外国势力提供信息"。"破坏国家根本利益"。"与一个外国势力暗中勾结"。

亨利是一名职业军人，上校军衔，眼睛有点斜视。他曾是法国对外安全局驻北京的代表。但不幸的是，他在中国被爱情俘获：无可救药地爱上一位接近北京国安部的中国女翻译。由于这层关系，亨利不再被信任，从 1998年起，这位对文学充满热爱的老式冒险家，在法国对外安全局里被“靠边站”了，成了原单位流放的孤魂野鬼。

然后，他就在巴黎凡尔赛区自家住宅、北京，海南岛，来回转，他还在极具战略意义的海南岛开了一家餐馆。就这样，这位在20世纪90年代在"单位"最秘密机构之一担任老板的法国前间谍，转行做了商人。

法国对外安全总局一直对亨利的这些坎坷经历有所怀疑，曾试图对他进行监视。但最终，局里并没有重视对这位前特工暗中打出的评估分数，输掉这场猫捉老鼠的游戏。这是一个重大的失败。

中国情报部门给他16万欧元

2017年12月，亨利被调查人员怀疑从中国情报机构获得至少16万欧元。在作者查阅的各种司法和警方资料中，亨利被认为是这场叛国事件的关键人物。确实，是他首先与北京合作的。然后，也是他将前同事皮埃尔-马利推入中国间谍的怀抱。

2016年，他也接受了对外安全局的测谎，但他毫不畏惧。一年后的12月22日，他在弗雷斯纳监狱被宣布逮捕。法庭于2020年7月6日开始审理他的案子，但庭审几乎完全不公开。

不过，据一位现场目击者说，当时令人惊奇的是，亨利的前同事皮埃尔-马利在法庭上颂扬爱国主义。这位前间谍多次重复说自己身上有"法国的荣誉"，并表示，他转给中国国安局的文件并没有多么重要。他坚称，自己背叛的是法国对外安全局（DGSE），但没有背叛法国。这位60多岁的前间谍丝毫没有忏悔之意，甚至还反过来批评历任法国领导人都不再捍卫"真正价值观"了。

需要钱给孩子

亨利在特别巡回法庭的法官面前则表现的更为开放。他对自己为北京做间谍的行为表示了遗憾。

他说："我毁了一切，但那时我在恋爱。"同时，亨利坚信自己并没有暴露在对外安全局做特工身份。这位70岁的前特工还强调，自己当时需要钱，特别需要钱满足孩子的需要。他说，当时除了与中国情报部门合作之外，没有什么选择。

2020年7月10日，法官宣布判决结果：亨利被判8年徒刑，而被他拉入泥潭的前同事皮埃尔-马利则获刑12年。

（续完）