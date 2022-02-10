乌克兰危机：俄罗斯和白俄罗斯开始联合军演10天

本次大型联合军演在白俄罗斯的五个军事基地、四个空军基地等“不同地点”举行，其中的一个叫做布列斯特的区域与乌克兰接壤。

俄罗斯和白俄罗斯军队今天周四开始在白俄罗斯举行为期十天的联合军事演习，对于乌克兰和西方来说这是俄罗斯继续施压。

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乌克兰危机持续，俄罗斯方面宣布今天周四开始在白俄罗斯境内举行为期十天的联合军事演习。本次大型联合军演在白俄罗斯的五个军事基地、四个空军基地等“不同地点”举行，其中的一个叫做布列斯特的区域与乌克兰接壤。

俄罗斯国防部在一份声明中表示，本次联合军演目标是为阻止和击退来自外部的侵略做准备，也是防御行动的一部分。

莫斯科和明斯克都没有明确本次参加联合军演军人和装备数量。

西方消息显示至少有3万俄罗斯军人参与。

对于基辅和西方来说，本次联合军演被视为一种施压手段。 自 11 月以来，已有超过 10万俄罗斯士兵集结在乌克兰边境。

俄罗斯被指要对乌克兰采取军事行动，但是莫斯科对此否认，声称是为应对基辅和北约把俄罗斯视为敌人，希望采取行动来保障俄罗斯的安全。

乌克兰紧张局势引发西方国家首脑与莫斯科进行紧密外交斡旋，试图化解危机。 法国总统马克龙本周一到访莫斯科与普京会晤，周二前往基辅与乌克兰总统泽连斯基会面。

乌克兰总统今天谴责此次联合军演是对乌克兰和西方持续施加压力。

英国外相特拉斯本周三开始进行缓解俄罗斯与乌克兰危机的外交斡旋。