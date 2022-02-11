共和党总统竞选少人气 萨科齐表支持了没有？

法国总统候选人瓦莱丽-佩克雷斯周五在与前总统尼古拉-萨科齐会面后表示，她 "非常高兴 "与萨科齐进行了 "坦诚而亲切的 "对话，但没有说她是否得到了萨科齐的力挺支持保证。

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据法新社说，法国总统候选人瓦莱丽-佩克雷斯称， "我们进行了一次朋友之间的谈话，坦诚而亲切"，佩克雷斯说，"得到一位共和国前总统的建议对我来说非常有用，"佩克雷斯是在萨科齐的巴黎办公室会面的，这次会面持续了一个多小时。

法国共和党总统候选人佩克雷斯定于周日在巴黎天顶大厦举行第一次重要竞选大会。会前两天佩克雷斯拜会萨科齐。没有消息确认是萨科齐邀请佩克雷斯，或是佩克雷斯求见。

佩克雷斯没有说她是否得到了萨科齐的支持保证，而萨科齐至今仍对是否支持保持沉默。

但佩克雷斯能否获得萨科齐支持，被认为至关重要。佩克雷斯的竞选陷入低沉，民调落后，被评论缺乏生气与后续张力。

据本台报道称，参加4月法国总统选举的共和党候选人佩克雷斯需要得到前国家元首萨科齐的支持。尽管萨科齐在任成绩有争议，但他在共和党选民中仍然受到欢迎。

萨科齐在2012年未能赢得连任，他的执政受到批评，但他是一个重要人物，也是最后一位担任总统的右翼政治家。因此，佩克雷斯必须得到萨科齐的支持。而且不仅是为了象征意义。

即使许多萨科齐派的人已经广为加入了佩克雷斯的竞选阵营，扩大了2022年的候选人队伍，因这位前总统仍然很受欢迎，他的声音对共和党选民来说很重要。因此，佩克雷斯决定主动去见他。

佩克雷斯与萨科齐之间的关系从来都是流于表面。但对于2022年大选，萨科齐微妙抛出疑问：他到底是支持佩克雷斯还是支持马克龙？

这位提出 "多劳多得 "的总统却经常与马克龙交流。他们在1月底就一起吃了午饭。最重要的是，萨科齐在私下里并没有克制自己对佩克雷斯的竞选活动表达不满。

根据《费加罗报》报道的说法，如果佩克雷斯没完没了引用希拉克，她还会更加一无所知，更加没有她自己。

在佩克雷斯周围，几乎所有的人都保证萨科齐肯定会支持自家本党的总统候选人。但如果不是这样，对佩克雷斯来说那将是一场灾难。