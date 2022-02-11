反疫苗通行证汽车队伍冲着巴黎来了

数千名反对健康限制的人周五从法国各地出发，由各种方式，包括拼车，组成车队前往巴黎，预计今天在傍晚时分到达巴黎郊区。车队宣称是再版黄背心。法国当局发出警告，决定防止任何堵塞街道。

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据法新社今天报道说，受到加拿大卡车司机瘫痪渥太华的启发，法国进军巴黎的车队组织者谴责1月24日生效的疫苗通行证，并声称自己是 "黄马甲"。黄马甲因2018-2019年由汽油价格上涨引发的抗议运动，已经演变成对总统马克龙的反抗运动。

自本周三起，这些被抗议者自称为 "自由车队 "的首批游行队伍从尼斯（东南部）、巴约纳或佩皮尼昂（西南部）乘汽车、露营车或拼车出发，周五继续从已经靠近首都的城市出发。据警方消息，中午时分，总共有约1800辆汽车汇集到巴黎。

"自由车队 "希望在今天傍晚时分汇聚到巴黎，在巴黎过夜，然后参加每周举行的星期六的各种名目的游行，反对法国政府针推出的疫苗证。他们要求撤销疫苗证，以及 "所有与疫苗接种有关的限制或压力措施"。 "自由车队 "还有购买力和能源价格方面的诉求，购买力现在是4月总统选举竞选的一个重要主题。

"自由车队 "的一些人还想参与计划于周一举行的 "欧洲汇合 "行动，向布鲁塞尔进发。然而，比利时当局已决定禁止他们进入首都示威，理由是他们没有事先申请。

巴黎警察局从昨天周四就以 "有扰乱公共秩序的危险 "为由下令禁止围困巴黎交通行动，并发布禁令告示，堵塞道路将遭到罚款和逮捕。警方的禁令被 "自由车队 "提告到法庭。巴黎行政法院今天下午审理这一上诉。

法国政府的立场据称是坚定的。法国总理让-卡斯泰说，虽然示威的权利是有宪法保障，但禁止堵塞交通。参加堵路将被逮捕。

法国当局本周提到 "在3月底 "或 "4月初 "结束疫苗接种证。法国卫生部今天还宣布，鉴于疫情改善，从2月28日起将取消需要出示疫苗证的封闭区域佩戴口罩的规定，即专门用于休闲活动的场所、餐馆、饮品店等，但不包括交通工具。

法新社说，马克龙预计应于本月底正式宣布参选总统之前，"黄背心 "式的新危机对政府来说是一个很糟糕的事情。

一些总统候选人对"自由车队"运动表达支持，包括玛丽娜-勒庞、埃里克-泽穆尔（极右）和激进的左翼政党法兰西不屈服党La France Insoumise（LFI）。

但共和党（LR，右）或绿党候选人亚尼克-雅多（Yannick Jadot）则保持距离。雅多在电视台BFMTV上说："我不支持这次示威，虽然我支持保护示威的权利，但我完全理解国家不希望巴黎被封锁，"他评论加拿大首都渥太华遭封堵的情况说，“从民主的角度来说是不可接受的。”