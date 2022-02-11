马克龙与30多国领袖齐聚布列斯特“同一个海洋” 峰会闭幕式

法国总统马克龙与30多国领袖周五齐聚布列斯特“同一个海洋峰会”的闭幕式，为推进切实行动来应对海洋污染等危机做努力。

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在联合国支持下，法国布列斯特举行首届“同一个海洋”峰会今天2 月 11 日星期五举行闭幕式。

大约 30 位国家元首和政府首脑与法国总统马克龙在布列斯特举行的“同一个海洋” 峰会做出承诺，以便更好地保护海洋，减少海洋的退化，这对控制气候和保护生物多样性至关重要。

欧委会主席冯德莱恩，美国总统气候特使克里，联合国秘书长古特雷斯等直接或通过视频出席闭幕式。

从9日开幕的“同一个海洋”峰会就海洋面临的危机进行讨论，如气候变化影响，污染特别是塑料的污染和海洋过度开发等。在法国担任欧盟轮值主席国的背景下召开本届“同一个海洋”峰会，旨在推进各项保护海洋的实际行动。

与会者呼吁加大减少气候升温行动，因为一些在太平洋上的小岛已经受到冰川融化导致海水上升的威胁。

法国希望本次峰会能够围绕以下几个主题加大政治推动力，如启动国际谈判公约以便减少海洋的塑料污染、设定海洋保护区、讨论国际公约提高深海捕鱼保护等以便进一步进行海洋可持续开发来保护生物多样性。

海洋覆盖地球70%的面积以上，起到调节气候平衡和保护生态环境作用，同时海洋也是重要的经济载体。