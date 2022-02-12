北京冬奥会双人滑 法国力争金牌

此次参加北京冬奥的法国花样滑冰双人组合有望给法国夺下一块金牌。为这块奥运金牌，法国冰上运动联合会(FFSG)刻意退出了年初的欧锦赛、世锦赛，为北京冬奥会奋力拼搏。

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法国花样滑冰双人组合加布里埃拉·帕帕达吉斯（Gabriella Papadakis）搭档吉约姆·西泽龙(Guillaume Cizeron )是冰上老手。他们俩人获得过四届世界冠军（2015–2016，2018–2019），连续五届欧洲冠军（2015–2019），2017、2019两届大奖总决赛冠军，以及连续六届法国冠军，可谓是披荆斩棘，所向披靡。

四年前，他们俩人与金牌失之一臂。原因是一上场帕帕达吉斯赛服一块脱落，输给了德国花样滑冰双人滑组合。两年前，帕帕达吉斯接受记者采访时表示：这虽然是个细节，但是它是人人可见的细节，所以我们只拿了银牌。她还表示：我们俩人很长很长时间都从这个意外失误中走不出来。但是北京冬奥已经来临，我们只有向前看，才能滑出好的成绩。

2021年于7月份时由于帕帕达吉斯和西泽龙更不幸染上新冠病毒, 令他们3周不能在冰场上练习。由于想专注备战2022年2月举行的北京冬奥, 他们本赛季分别退出了欧锦赛、世锦赛。

直到2021年10月, 帕帕达吉斯和西泽龙才参加本年度第一项赛事--- 芬兰杯。本赛季短节目选用了约翰·传奇的曲目以及自由舞采用了加布里埃尔·佛瑞Élégie (Fauré)参赛。虽然阔别比赛场一年多, 但仍然以近10分优势, 抛离美国麦迪逊·乔克、埃文·贝茨组合,获得本赛季第一面金牌。 原本11月预定会去中国参加大奖赛中国站, 但由于新冠疫情严峻, 故本比赛改为于意大利举行。

帕帕达吉斯和西泽龙再以大热姿态, 夺得本分站冠军。赛后, 西泽龙表示于芬兰杯后, 他们努力改善节目中的细节, 并希望于下站大奖赛法国站前进一步有所提升。于约2周后, 帕帕达吉斯和西泽龙前往法国参加另一站大奖赛分站比赛, 虽然西泽龙于自由舞罕有出现失误, 但是短节目、自由舞及总分均获得第一名, 再下一城, 夺得大奖赛法国站冠军。由于新冠疫情持续影响, 大奖赛总决赛取消。其后亦决定退出欧锦赛, 专心备战2022年2月举行的北京冬奥。

他们俩人于2022年北京冬奥中，再破自身保持的世界纪录。相隔2年多再度破世界纪录。短节目得分为90.83，于短舞曲中排名第1位，领先于俄罗斯组合西尼齐娜和卡察拉波夫（Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ）。只要在双人自由滑中，两人发挥正常，他们为法国夺下一块金牌的希望是很大的。