普京告诉马克龙 入侵乌克兰指控是挑衅揣测

俄罗斯总统普京12日告诉法国总统马克龙（Emmanuel Macron），有关莫斯科当局计画攻击乌克兰的指控是“挑衅揣测”，且可能导致在前苏联国家乌克兰发生冲突。马克龙也向普京重申，“如果他决定采取军事行动，他决心做出反应”……

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法新社报导，在两国领袖电话会谈结束后，克里姆林宫发表声明说，普京（Vladimir Putin）和马克龙讨论莫斯科所谓的指控俄罗斯打算入侵乌克兰的“挑衅揣测”。

克里姆林宫在声明中指控基辅（Kyiv）的盟友运送“现代武器”至乌克兰，且不愿迫使基辅当局履行西方斡旋达成的协议，制止不断恶化的乌克兰东部衝突。

声明又说，普京强调指出，针对俄罗斯要求提供安全保证，美国和北大西洋公约组织（NATO）未做出任何回应。普京先前曾于2月7日与马克龙在克里姆林宫举行面对面会谈。

克里姆林宫表示，电话会谈中也强调，主要西方国家不愿敦促基辅当局落实履行明斯克协议（Minsk agreements）。

法国总统府表示，马克龙和普京通话90分钟。

路透社报导，法国总统府一名官员表示，俄罗斯总统普京12日与法国总统马克龙通话期间，未显示他准备入侵乌克兰。

在两国领袖电话交谈将近90分钟后，那位官员告诉记者，“俄国总统普京未曾提及他准备发动攻击”，“尽管如此，我们仍然对俄罗斯（军事）态势保持高度警惕和警戒，避免发生最糟情况”。

那位官员又说，法国如今将建议法国国民，避免前往乌克兰旅行。