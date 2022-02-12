马克龙与普京今天中午再会谈 战事降温否未知

据法国总统府爱丽舍宫表示，法国总统马克龙周六与俄罗斯总统普京举行了1小时40分钟的会谈，试图缓解俄乌危机中日益紧张的局势。

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法新社今天引述法国总统府消息说，这次会议于12日下午12:30（法国时间）开始，在美国总统拜登和普京后来的通话之前。

爱丽舍宫将在下午稍后再提供有关法国和俄罗斯国家元首之间讨论内容的进一步信息。马克龙与普京本周一已经在克里姆林宫进行了五个多小时的会晤。马克龙随后于周二前往基辅，与乌克兰总统泽伦斯基进行会谈，然后再前往柏林。

据爱丽舍宫表示，马克龙的外交之旅实现了 "目标"，即敦促缓解俄罗斯和乌克兰之间的紧张关系得以 "进展"。但在本周末，人们的担忧再次上升，美国在周五表示，俄罗斯入侵乌克兰的情况 "随时 "可能发生。

美国国务卿布林肯周六表示，避免乌克兰冲突的外交途径仍然 "开放"，但需要莫斯科军事威胁 "下降"。俄罗斯外长拉夫罗夫则将华盛顿的指责描述为 "挑衅"。乌克兰总统周六也表示，关于俄罗斯入侵的警告 "引起了恐慌"。

法新社说，许多西方国家，但不包括法国，已经要求他们的国民离开乌克兰，莫斯科已经宣布它正在减少驻乌克兰外交人员，理由是西方或基辅可能进行的 "挑衅"。