黄背心巴黎游行 警察宪兵严防反对疫苗通行证车队入城

来自法国各地的1800多辆反对疫苗通行证的车队2月12日继续向首都巴黎汇集

7200多名法国警察和宪兵严守进入巴黎大道，应对1800多辆周六继续向巴黎汇集的反对疫苗就健康通行证车队。巴黎警察局禁止车辆聚集但允许徒步游行。法国总统马克龙呼吁最大限度镇定。

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来自法国各地的1800多辆反对疫苗通行证的车队今天继续向首都巴黎汇集。法国警察和宪兵7200多人周五晚间已经在一些进入巴黎城市中心的主要干线上进行检查，严防车队进入巴黎示威。

由于车队被禁止进入巴黎城区，已经有上千名反对者从周五晚上在首都周边过夜，他们要安营扎寨持续抗议。周六有一些人已经徒步进入巴黎，准备参加城中心黄背心主导的步行抗议。而且抗议者表示准备参加每周六举行的各种名目的游行，反对法国政府推出的疫苗健康通行证。

这些自称"自由车队 "的人反对法国政府推出的疫苗健康通行证，要求政府关注民众的购买力，这也是今年法国总统竞选的重要议题之一。

法国总理卡斯泰表示要坚定应对这场抗议行动，如果抗议者阻塞交通或试图阻塞首都，政府必须非常坚定。

法国总统马克龙呼吁最大限度的冷静。

巴黎警察局周四就以 "有扰乱公共秩序危险 "为由，下令禁止围困巴黎进行车辆示威行动，并发布禁令就是如果堵塞道路将遭到罚款和逮捕。

巴黎警察在周五晚间已经开出上百个罚单。