法国今摘得北京冬奥第八枚和第九枚奖牌

2月13日星期天，法国高山滑雪运动员马蒂厄·费弗尔在延庆中国国家高山滑雪中心举行的男子大回转项目中为法国摘得一枚铜牌；同一天，法国队在男子4x10公里接力赛中同样摘得铜牌，这为法国本次的北京冬奥会成绩增添了第八枚和第九枚奖牌。

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目前法国在本次北京冬奥会奖牌榜上以一枚金牌，六枚银牌，两枚铜牌的成绩位列金牌榜第13，总排名第11。其中第一枚铜牌来自去年世锦赛的冠军，30岁的尼斯选手马蒂厄·费弗尔。马蒂厄·费弗尔的这枚铜牌来得很惊险。由于延庆从夜间开始出现强降雪天气，比赛不得不推迟一个多小时进行。恶劣的天气下，面对“不可战胜”的瑞士选手马尔科·奥德马特，和斯洛文尼亚选手扎恩·克拉涅茨意料之外的精彩表现，马蒂厄·费弗尔马尔科·奥德马特完赛后表示自己“大概是做不到了”。然而奥地利选手斯蒂凡·布列恩斯坦在最后一刻摔倒，这给法国登上领奖台敞开了大门，马蒂厄·费弗尔也为自己斩获了第一枚奥运会奖牌。

同一天举行的男子越野滑雪4x10公里接力赛当中，理查·如福，雨果·拉帕鲁思，克莱蒙·帕里斯和毛利斯·马尼飞卡以1:56:07.1的成绩再为法国获得一枚铜牌。俄罗斯队强势夺冠，挪威队获亚军。自2014年以来法国队似乎就一直和铜牌有缘，本次毛利斯·马尼飞卡在最后阶段努力与挪威队的约翰斯-克莱伯角逐，但最终没能冲刺到银牌。