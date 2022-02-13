法国反疫苗证“自由车队”兵分两路：巴黎继续抗议与进军布鲁塞尔

法国当局今天高度戒备，对进入巴黎的反疫苗证“自由车队”严密监视。昨天该车队人员与法国近期每一个星期六的多种抗议诉求示威会合，联合在巴黎多地上演示威抗议，声势超过以往数月。示威人群与警方发生冲突，遭拘捕人数也明显增多。

广告 继续浏览后续

针对数千名仿效加拿大动员的反卫生关卡车队的参与者前一天在巴黎聚集示威，法国当局认为控制基本成功，同时没有发生大规模骚乱与暴力。但法国当局今天保持高度戒备。

根据“自由车队”所宣称，示威兵分两路，继续在巴黎抗议，另外部分车队继续北上前往布鲁塞尔欧盟所在地抗议。

据法新社说，在一条推文中，巴黎警察局今天表示，在本周日维持维安布防，禁止"自由车队 "封锁城市，防备措施将持续到周一，“自由车队”将于周一到达布鲁塞尔。

星期六，包括疫苗通行证的反对者以及总统马克龙的反对者在内的示威者并没有像他们最初打算的那样成功围堵封锁巴黎。

根据一份官方报告，警方逮捕了97人，罚款513人。警察局说，星期六晚上，警察在香榭丽舍区和巴黎西部的布洛涅森林进行干预，驱散了剩余的参与者。

周六下午早些时候，一百多辆车试图进入香榭丽舍大街，但被警察用催泪瓦斯逐步驱散。

法国“自由车队”运动受到了加拿大 "自由车队 "瘫痪渥太华的启发，加拿大的运动已经进入第三周。在法国，它汇集了反对接种证的人，这些人要求保留进入许多对公众开放的地方（餐馆、电影院......）的权利，但也有示威者提出各种社会诉求，包括对购买力和能源成本，类似从2018年秋季开始的几个月里震撼法国的 "黄马甲 "的民众抗议运动。

法新社说，周六被捕的人中有 "黄马甲 "的领袖人物之一杰罗姆-罗德里格斯（Jérôme Rodrigues），他是反通行证“自由车队”的积极支持者，也是这一次被禁止的示威活动的组织者。

据法国内政部称，反对卫生措施的授权动员在全法国聚集了32100名示威者，包括在巴黎的7600多人。