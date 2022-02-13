法国总统大选一瞥：佩克雷斯，勒庞与泽穆尔加力撕斗 马克龙继续隐身

法国总统大选竞选争斗交织。但多位候选人都被观察评论陷于斗力穷尽。右派的共和党候选人佩克雷斯今天下午在巴黎举行第一次竞选大会，试图为竞选机器加注燃料，评论警告，佩克雷斯此举有可能对极右的玛丽莲勒庞造成重击，拉扯勒庞已经缓慢上升的力量。而泽穆尔也可能不会占先。

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评论称眼下首先对勒庞有警讯。据法新社说，周日，随着RN人物、参议员Stephane Ravier向Eric Zemmour表忠，对勒庞来说是一个沉重的打击。在总统竞选中，佩克雷斯Valerie Pécresse也在摇摆不定，她指望巴黎的第一次重要的竞选大会来重新启动竞选机器。

据参议员Stephane Ravier今天在Europe1/CNews/LesEchos节目中说，勒庞不再领衔，而是由泽莫尔带头。他对勒庞"希望磨平立场棱角 "的做法表示遗憾。这位参议员还批评说，勒庞缺乏战斗精神，她不再有动力，她不再有斗志。她不断对竞选纲领修修改改。

法国极右政党RN代理主席乔丹-巴尔代拉淡化三名欧洲议会议员和几名地区议员投靠他人的后果，他说更欢喜欢变心的人明确立场，他并说，换阵地人也许更喜欢更为激进的路线。这位代理主席说，然而，这条激进路线 "不可能赢得总统选举"，鉴于民意调查，埃里克-泽穆尔没有机会获胜。

据法国外交国务秘书克莱门-博纳（Clément Beaune）认为，法国右派与极右派的人员流动显示意识形态立场混乱，阵营脆弱。就法国总统马克龙至此没有宣布是否竞选连任，博纳称马克龙全力以赴解决乌克兰危机重大议题。

共和党候选人佩克雷斯今天举行她的第一次大规模竞选集会，她一直说唯有她才能击败马克龙。今天的集会会有6000人参加。法新社说，预计佩克雷斯将对泽穆尔的攻击作出回应，泽穆尔周六在莫尔万将她作为最喜欢攻击的目标，泽穆尔甚至一次都没有提及玛丽娜-勒庞的名字。泽穆尔强调，佩克雷斯的 "中右翼"，“不会比马克龙的中左翼更好。”

佩克雷斯今天对星期天日报说，“我就是那个要被枪毙的女人，所有的攻击都集中到我身上：马克龙的打击，泽穆尔和玛丽娜-勒庞的打击。我是一个危险政治人物，因为我是唯一一个能够打败马克龙的人。但我要对所有在我背后开枪的人说：我是一个征服者。”

法新社说，佩克雷斯这一竞选大会后情况如何，在距离第一轮投票不到两个月的时候，投票意向要仔细检视。

共和党正在呼吁团结。尽管之前坏消息不断，特别是40年共和党党龄的埃里克-沃特(Eric Woerth)周三叛变，去投靠马克龙，几小时后，加莱市长纳塔莎-布沙尔(Natacha Bouchart)也宣布离开共和党。周四《费加罗报》透露了萨科齐在私下里对佩克雷斯的严厉评论包括："佩克雷斯正像在向各个方向发展"，她 "对竞选一无所知"，“像个透明人”，"没有任何动力"。

法兰西不屈服党领袖梅郎雄将在蒙彼利埃举办6000人竞选大会。梅郎雄要大讲特讲他的 "充分就业计划"，他希望抓住工人阶级的选票，梅郎雄还将谈论反马克龙的 "自由 "车队，以及反对疫苗接种证和价格上涨。

与此同时，社会党总统候选人安妮-伊达尔戈仍在与灾难性的民意调查作斗争，伊达尔戈竞选周末远征法国海外省。