法国绿党总统候选人罕见炮轰其他竞选者巴结普京

法国绿党总统候选人雅多Yannick Jadot周日罕见谴责法国一些总统候选人对莫斯科的 "巴结"，呼吁共和党LR候选人佩克雷斯Valerie Pecresse "澄清她与她的支持者之一前总理菲永Francois Fillon的关系"，菲永目前是俄罗斯石油化工巨头Sibur的董事会成员，而该公司由普京的盟友控制。佩克雷斯今天在巴黎举行第一次竞选集会。

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据法新社今天巴黎报道称，法国绿党总统候选人雅多今天批评说，"这很悲剧，一个法国的前总理与众多独裁者居然有如此多的巴结，左右逢源和利益追逐。"雅多在J电台的指责，剑指弗朗索瓦-菲永，菲永现在是由普京的亲密伙伴列昂尼德-米赫松控制的西布尔公司以及该行业的另一家俄罗斯公司Zaroubejneft 的董事会成员。

雅多说，"我没有听到一句关于瓦莱丽-佩克雷斯谴责菲永和其他法国政治领导人对俄罗斯总统弗拉基米尔-普京的巴结、勾联的话"，雅多并要求佩克雷斯 "澄清她与菲永的关系"。

雅多称，佩克雷斯必须说："我与菲永，与普京及普京朋友的活动，脱离关系"，就像（德国总理）奥拉夫-肖尔茨必须宣布与前社民党总理施罗德脱离关系一样"。前德国总理、弗拉基米尔-普京的长期朋友施罗德，现在担任俄罗斯石油公司的董事会主席，负责经营铺建北溪2号天然气输欧管道。

法国绿党候选人雅多还瞄准了他的其他竞选总统竞争对手，质疑极右翼候选人埃里克-泽穆尔和玛丽娜-勒庞都 "崇拜"普京，以及激进左翼候选人让-吕克-梅朗雄 "也以一种非常不同的方式 "对普京崇拜，而同时，他们都喧闹着要退出欧盟或削弱欧盟。

雅多批评说，"德国社会党人在（北溪2号天然气管道）问题上立场模糊，是因为施罗德在这个问题上一直充任俄罗斯人和俄罗斯利益的大使"。

雅多说，对他来说，有必要保证 "捍卫欧盟、民主国家和我们有责任保护的各国的价值观，而不是像某些法国政客过于巴结俄罗斯的利益"。

法新社说，马克龙试图与德国就最近几天加剧的乌克兰紧张局势进行调解，美国坚持认为俄罗斯有 "即将 "入侵乌克兰的风险，而俄罗斯则否认，并指责美国在歇斯底里蛊惑人心。