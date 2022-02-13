马里：普京爱咋说就咋说

本周早些时候，在与法国总统马克龙就乌克兰问题进行会晤后，俄罗斯总统普京在接受记者提问时，没有否认在马里存在俄罗斯雇佣军。但同时普京否认俄罗斯国家与在马里运营的私营保镖安全公司之间有任何联系。普京的这些话似乎与马里过渡当局的言论相矛盾，因为马里现当局声称，俄罗斯军事教官只是在国家与国家合作的框架内才参与马里的行动。马里当局至此没有回答本台就此问题的询问。

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据本台今天报道称，就俄罗斯雇佣兵瓦格纳计划在马里的存在，马里当局称："普京想怎么说就怎么说！" 马里官方对普京就俄罗斯雇佣军在马里的存在发表讲话后，仍未作出回应。近一周后，尽管RFI提出要求，马里当局仍未对普京的言论做出反应。但这丝毫不影响马里大部分民众和某些被动员起来支持过渡政府政治人物，对现政府支持。

Abdel Kader Maïga是现任总理Choguel Maïga领导的M5-RFP战略委员会的成员，他告诉RFI：“马里别无选择，只能去寻求帮助。即使是要与魔鬼在一起，我们也准备好达成协议以获得和平。无论他们是雇佣兵，还是瓦格纳，还是俄罗斯的罪犯，马里都不在乎。普京想说什么他就说什么。普京甚至可以确认这里有雇佣兵，这不是我们的问题。我们的问题是马里的和平，世界应该放过我们，因为他们都在那里呆了7年。我们都快死了，他们还敢来跟我们谈瓦格纳，谈雇佣兵，谈这个谈那个......。”

就RFI提问：在普京的讲话之后，你是否期望过渡当局作出任何具体澄清？

据Abdel Kader Maïga回答说，“马里当局甚至不需要对此作出什么回应。我们不屑于知道什么真相。我们正在与帮助我们的人合作，无论他们是俄罗斯国家雇佣兵，还是俄罗斯国家的罪犯，这都不是我们的问题。我甚至不希望马里对此作出反应，因为这对我们来说，根本就不是一个什么事情。”

在法国总统马克龙与俄罗斯总统普京就乌克兰危机进行了长达5个小时的会谈后，马克龙与普京联合举行新闻发布会。就俄罗斯雇佣兵在马里提问，普京多次重复俄罗斯国家与俄罗斯人雇佣兵在马里没有任何关系。

法国总统府公告证实马克龙与普京会谈中涉及此一议题。