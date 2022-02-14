法国双人花样滑冰北京冬奥获金

法国花式滑冰组合帕帕达吉斯（Gabriella Papadakis）与西泽龙（Guillaume Cizeron）2022年2月14日在北京冬季奥运双人冰舞项目夺得首面奥运金牌。

法国花式滑冰组合帕帕达吉斯与西泽龙今天在北京冬季奥运双人冰舞项目勇夺生涯首面奥运金牌，也再次刷新他俩保持的世界纪录。法国至此在北京冬奥会已经获得3枚金牌6枚银牌2枚铜牌奖牌榜排列第9。

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法国组合冬奥冰舞漂亮夺金。据中央社今天报道称，拿过5座欧洲冠军与4次世锦赛金牌的帕帕达吉斯（Gabriella Papadakis）与西泽龙（Guillaume Cizeron），以总分226.98刷新两人先前保持的226.61分纪录。

2018年平昌冬奥时因帕帕达吉斯上衣意外走光影响表现，这对组合最后屈居银牌。但这次，他们没再让金牌从手中溜走，伴随着佛瑞（Gabriel Fauré）歌曲Elegie，两人在冰上快速舞动，成功抓下金牌。

他们在自由冰舞项目拿到136.15分，仅略低于他俩保持的世界纪录。

该报道称，俄罗斯的凯萨拉波夫（Nikita Katsalapov）与西尼齐娜（Victoria Sinitsina）组合披银，美国组合哈贝尔（Madison Hubbell）与杜诺惠（Zachary Donohue）摘铜。