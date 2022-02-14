法国总统大选候选人要准备如何回答台湾是不是中国的提问：共产党候选人的回答引热议驳斥

法国共产党总统候选人鲁塞昨晚在电视节目表示“台湾属于中国”，言论在推特引发热议，并遭各界反驳。法国网友一面倒力挺台湾为主权国家，也有人批评鲁塞对国际政治一无所知。

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中央社今天报道称，法国共产党总统候选人称台湾属中国遭网友热议驳斥。

法国电视5台（France 5）知名政论节目C dans l’air近期规划大选特辑，邀请总统大选候选人谈论政见，接受不同领域的专家学者提问。昨晚节目邀请极右派民族阵线（FN）主席玛琳雷朋（Marine Le Pen）与共产党候选人鲁塞（Fabien Roussel）受访。

节目主题为法国面对世界挑战，主持人询问鲁塞：“台湾是否为中国？”鲁塞首先支吾其词：“两个...是个国家...台湾...。”他重新调整后说：“台湾，属于中国。”主持人则回复：“是吗？”据鲁塞指出，“应该遵守一国两制，就像香港一样”，并表示方才自己在搜寻“一国两制”这个词汇。

据该报道，此时一旁的巴黎政治学院（Sciences Po）国际研究中心（CERI）主任、中国研究学者鲍佳佳（Stéphanie Balme）出声表示并非如此，指香港的情况与台湾不同。

鲁塞继续表示，美国与欧洲国家不承认台湾，主持人接话：“承认的都被制裁了。” 鲁塞说：“没错，所以这也是与中国外交关系的一环。” 但他同时不赞成中国对香港祭出的国安法，也希望台湾人的权利受到尊重。

然而他却差点把“台湾人”说成“泰国人”。

鲁塞表示，情况很复杂，“鉴于台湾承受的紧张情势、台湾人想要主权与独立的意志，以及想要如现在一样进行贸易的可能性，但同时也要遵守我们与中国的关系”。他在节目中强调，若当选，将尽力维持与中国的对话，同时让台湾人的权利受到尊重，并表示虽然法国官方不承认台湾的独立，但却与台北维持官方的双边关系。

中央社说，这段影片精华在推特贴出后，13小时内已获得7.7万次观看与上千则留言与转推；而相同时段张贴的其他访问片段一般却只有几千、至多1万的观看次数，可见鲁塞台湾相关言论引发各界关注。

除网友外，许多记者、政治人物与学者也在推特驳斥鲁塞的言论。有逾3万跟随者的法国国会记者威尔克（Nils Wilcke）写道：“鲁塞关于台湾的言论是重大错误...谁属于中国，才不是台湾。总统候选人的国际政策令人尴尬。”

知名记者暨作家威尔（Claude Weill）则讽刺：“当我们遇到没准备的题目...鲁塞没料到会被问到台湾问题，好孤单的时刻。”

重点周刊（Le Point）驻亚洲特派员佛洛赫斯（Jérémy André Florès）则批评鲁塞一点都不了解议题，只会生硬地反刍北京的论述。

欧洲议会安全与国防小组委员会主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）在推特指出：“我们发现鲁塞把台湾和香港相比，把一切都混为一谈。”

法国国民议会友台小组成员博多黑（Eric Bothorel）则回应：“台湾是主权国家。为这个民主政体、其人民与总统加油。”经济学家、中部市镇萨巴札市（Cébazat）市长纳维（Flavien Neuvy）也说：“这场总统大选的程度令人痛心。”

法国策略研究基金会（FRS）研究员波恩达兹（Antoine Bondaz）批评鲁塞显现对议题缺乏认知，对国际议题相当“业余”，是不合格的总统人选。“香港属于中华人民共和国，台湾则不是。没有什么一国两制好‘遵守’的。”

中央社说，另外，也有许多网友出声力挺台湾，反对鲁塞的言论，如“这些人不断讲着人权，却否定台湾人与乌克兰人的人民自决权。”、“鲁塞先生，台湾属于它的人民，而共产党则属于过去。”也有网友表示：“鲁塞先生，要做总统应该要学习地理与国际政治。台湾不属于中国，它是有中华文化和语言的主权国家。香港属于中国，这对为民主奋战与牺牲的人来说是个不幸。”