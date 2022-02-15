法国前总理拉法兰回怼法共总统候选人：从没拿中国一毛钱工资

法国前总理让-皮埃尔-拉法兰今天星期二回敬法国共产党总统候选人法比安-鲁塞尔指责他 "拿中国钱替做亲中的游说工作 "。拉法兰谴责鲁塞尔诽谤。

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据法新社今天报道称，自2002-2005年担任法国总理的拉法兰（Jean-Pierre Raffarin），今天在法国新闻台Franceinfo上说：“鲁塞尔Roussel对我进行了诽谤和诋毁。我从来没有从中国当局或中国公司支领过任何薪水。”

拉法兰说，“法国共和国的四位总统，雅克-希拉克、尼古拉-萨科齐、弗朗索瓦-奥朗德、埃马纽埃尔-马克龙，都曾以正式公文，委我以重任，特别代表法国公司企业在中国帮助拓展，这项任务是免费的，而且我的工作成果累累。”

拉法兰在法国电台上说，他的成果不仅是 "经济方面的"，但也是 "人道主义方面的"，拉法兰解释说，他 "经常干预，使一些法国公民摆脱他们在中国生活里遭遇到的种种困难"，拉法兰特别举例说，多亏了他，"一个在中国监狱里的法国公司负责人" 获得释放。

拉法兰说，"我在执行这些任务时自然会注重效果，这意味着我不能每天都在批评攻击中国领导人，" 拉法兰解释并同时强调说， 但他要求中国 "严格尊重法国外交"。

法新社说，法国共产党总统候选人鲁塞尔稍早批评说，"我知道像让-皮埃尔-拉法兰这样的人，他们会支领工资来做亲中国的游说工作。"鲁塞尔几天前也是在法国新闻台Franceinfo上发表上述批评。

据拉法兰说，“我不认识的鲁塞尔，但我要对鲁塞尔说，并不是因为我对古老的中国文明有某种敬意就成了一个共产党，我对此保证：我仍然是一个正直的人，我为我捍卫法国的荣誉感到自豪。”