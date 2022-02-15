法国非洲外交重大变动：继续反恐但出走马里

法国面临正式宣告非洲外交，尤其是在萨赫勒地区反恐政策与战略重大改变时刻。此前昨天晚上法国外长勒德里昂在法国电视已作预告。法国总统马克龙邀集尼日尔总统穆罕默德-巴祖姆、乍得昨天穆罕默德-伊德里斯-代比和毛里塔尼亚总统穆罕默德-奥尔德-加祖阿尼前来巴黎爱丽舍宫举行专门会议，欧盟理事会主席以及欧盟外交高级代表均也出席讨论。届时法国将宣布在萨赫勒继续反恐战略，但不再有马里参与。马里军政权与俄罗斯雇佣军使得法国与欧盟在马里萨赫勒反恐计划失去条件。

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据法国外长勒德里昂说，法国将继续在萨赫勒地区打击恐怖主义，但不在马里。勒德里昂指出，"法国总统希望我们进行重组。但我们不会离开非洲萨赫勒。" 勒德里昂说，马里不再满足我们能够采取行动反恐的条件。但我们将继续与萨赫勒地区的其他国家一起打击恐怖主义，这些国家非常愿意与法国共同反恐。

在巴黎看来，法国维持其在马里的军事行动的条件已不复存在。军政府继续执政和瓦格纳的俄罗斯多达1000人的雇佣军，越过所立红线。法国外交部长承认，此一状况下，法国与欧盟其他反恐合作行动将遭遇障碍。勒德里昂称，尽管有一纸文件，但法国离开马里，合作嘎然终止。

马里的危机正在给法国带来平衡的困难。经过法国方面长期的外交努力，现在有十几个欧洲国家被动员参与 "塔库巴特遣部队 "中，这是一个由特种部队组成的小组，将接替Barkhane计划。因此，法国从马里出走，也连带撤走"塔库巴特遣部队 "计划。

一位接近爱丽舍宫的消息人士说，非洲地区多个伙伴国希望继续这一反恐机制与计划，但问题是在哪里为主要营地呢？自2020年11月以来，尼日尔一直是Barkhane计划及萨赫勒反恐合作国家的前沿指挥所所在国，但该国目前对这一计划并不十分热心。而迄今为止，毛里塔尼亚对马里局势一直小心保持某种中立。

至于布基纳法索，自1月24日的政变以来，仍有很大的不确定性。尽管法国总参谋部最近几周一直在多次呼吁布基纳法索支持，而且布基纳法索的军队取得军事上的成功，该军队获得Barkhane计划力挺，但政变后掌权的军政府暂时还没有表态。当然，最近晋升为总统的达米巴中校并没有被邀请参加明天马克龙与萨赫勒地区三位总统的会议。

星期三晚上，萨赫勒五国集团成员国尼日尔、毛里塔尼亚和乍得的领导人将应邀在爱丽舍宫共进晚餐。非洲联盟和西非经共体的领导人，以及欧洲理事会主席和欧洲外交部长也将出席。

法国官方称，这次会议是法国与合作伙就如何开展反恐工作重要的对话机会，并调整法国以及欧盟在萨赫勒地区的反恐机制"

报道称，这次会议将是本周四和周五在布鲁塞尔举行的欧洲-非洲峰会的前奏，欧非峰会期间必然将讨论打击恐怖主义的问题。

就合作而言，法国是否正朝着加强与邻国的伙伴关系方向发展？法国武装部队参谋长布尔哈德将军今天上午在推特上说，他与布基纳法索的同行大卫-卡布雷上校进行了电话交谈。他重申法国愿意帮助布基纳法索应对恐怖主义威胁，此前三天，法国宣布在布基纳法索东南部开展联合行动，打击被控上个星期在贝宁实施袭击的圣战分子。