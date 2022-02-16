法今宽松防疫限制 重开夜店咖啡吧台 虽新增感染为142,253例

法国迪斯科夜总会从新冠疫情爆发之初就被勒令关闭

法国政府宣布今天(16日)开始宽松新冠病毒防疫限制：迪斯科夜总会可重新开门，消费者再度可以在咖啡馆酒吧台站着喝咖啡等的措施。虽然法国卫生单位之前发布的24小时新冠病毒新增感染为142,253病例，但卫生仍宣称：法国新冠疫情继续消退当中。

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法国政府决定放宽新冠防疫限制措施，法国的迪斯科夜总会自2021年12月10日爆发新一波疫情后，当局一声令下，关闭了数周。今天（周三）开始，又可以重新开门营业。

政府宽松限制的项目如文艺活动等的夜生活活动，还包括了：咖啡馆酒吧台，顾客可站着喝咖啡，公共交通上可以吃东西。

从本周二夜间开始，夜总会已可重新开门营业，不受限制地欢迎民众，但夜店入口处仍要出示、检查疫苗通行证。

今起，法国民众可以重新去参加音乐会；法国政府1月3日宣布停止音乐会活动。

宽松限制后，各种体育比赛场所、电影院及公共交通工具上，重新可以吃东西，喝饮料。

2月28日起，酒吧餐厅博物馆电影院，只检查疫苗通行证，不强制民众戴口罩。但公共交通上仍然必须戴口罩，

根据法国公共卫生部的消息，法国新冠疫情继续消退当中，24小时内已有死亡304人，住院患者31091人，而周一（14日）数据为 31,532 名住院患者。自周一以来，已有 2454 名患者接受了治疗。 3,235名患者接受重症监护，其中包括前一天以来的291名。另外，发现新增感染为142,253案例。