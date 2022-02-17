法国 加拿大 欧洲盟友宣布从马里协调撤军

在马里的法国特种军人

法国总统马克龙周四宣布与欧洲盟友，加拿大协调从马里有计划撤军，同时法国加大对西非国家的支持，继续在萨赫勒地区打击恐怖主义。

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法国总统马克龙与欧盟理事会主席米歇尔今天在一份联合声明中宣布从马里协调撤军，指出马里过度政府多重阻挠，在政治和法律方面已经不具备条件有效执行当前的军事承诺，但我们仍然决心支持马里和人民为实现持久和平与稳定所做的努力。

法国撤军意味着欧洲多国驻马里特种部队“塔库巴“特遣队将离开。结束了9年来在马里应对伊斯兰极端组织的军事行动。

法国和欧盟继续在萨赫勒地区打击恐怖主义，加大对西非国家的支持。

周三晚间在法国总统府举行萨赫勒地区小型峰会，乍得、尼日尔、贝宁和塞内加尔总统参加了法国总统府马克龙和欧盟高层领导人的工作晚宴。

在伊斯兰圣战组织的威胁不断演变、以及巴黎与马里执政军人政府的关系急剧恶化的背景下，巴黎重组在萨赫勒地区反恐斗争的未来，在该地区进行新的军事部署，特别关注该地区伊斯兰圣战组织增长势力已经威胁到尼日尔和几内亚湾周边数国。

2020年以来，马里发生了两次军人政变，法国和马里两国关系逐渐恶化。