乌克兰危机：美原则接受法国峰会提议 俄确认外长级别会谈继续

法国总统府周一宣布美国总统拜登与俄罗斯总统普京接受法国总统马克龙美俄举行峰会提议后，俄罗斯外交部表示确定外长级别会谈，但谈及峰会为时过早。美国强调前提是俄罗斯不入侵乌克兰。

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就在乌克兰危机持续紧张升级之际，法国总统府周一宣布美国总统拜登与俄罗斯总统普京接受法国总统马克龙美俄双方举行峰会提议。拜登总统原则上同意与普京举行峰会，美国强调前提是俄罗斯不入侵乌克兰。

法国总统府对美俄双方接受举行峰会提议表示欢迎，并指出会谈随后将扩大到乌克兰危机所有利益相关者，同时也强调只有不入侵乌克兰才能举行峰会。

法国总统马克龙此前分别与俄罗斯总统普京和美国总统拜登通话，提出举行欧洲安全和战略稳定峰会建议。

法国外长勒德里昂与俄罗斯外长拉夫罗夫周一会晤。欧安组织今天举行讨论乌克兰问题特别会议。

本周四美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤制定美俄双方峰会具体内容。

美国外交部发言人莎琪在一份声明中表示，正如总统拜登一再表明，我们致力于在入侵开始前进行外交。如果俄罗斯选择战争，我们也会迅速应对。

俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫表示就必须在部长级继续对话达成一致，但是谈及峰会为时过早。

乌克兰总统泽连斯基周日呼吁顿巴斯克地区立即停火，启动和平进程，召开乌克兰问题三方小组联络会议。

俄罗斯有超过15万大军近期在乌克兰边境集结，随后与白俄罗斯延长已经开始的联合军事演习。

乌克兰东部出现交火。俄罗斯和乌克兰上周日继续相互指责对方应该乌东恶化局势负责。