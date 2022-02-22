普京翻脸承认乌东2省独立 法国总统大选要找攻击马克龙失败软肋

在距离法国总统选举不到50天的时候，现任总统马克龙加大旨在避免乌克兰战争的努力，虽然加强了马克龙的国际地位，但莫斯科周一稍晚宣布的干预乌克兰措施听起来就是马克龙的一个外交挫折，马克龙的反对者现在试图在选举前利用这一外交挫折来抨击马克龙。

广告 继续浏览后续

尽管马克龙在乌克兰危机上一直非常积极，但现在马克龙在总统选举中被批评了。

法新社今天说，在远离竞选集会讲坛和电视演播室接受采访的地方，法国总统最近几天可是花了好多个小时与国际危机的主要参与者进行电话谈判。

问题是现在有了事与愿违截然不同的结果。周一巴黎时间凌晨2点，在普京的倡议下，各方甚至宣布了普京-拜登峰会的原则性协议，这让人们感到相对乐观。但不到十几个小时之后，俄罗斯总统翻脸采取行动，在乌克兰东部的分离主义领土上部署了俄罗斯部队，普京承认乌克兰东部两国自行宣布独立的省份的独立地位。

对法国高层来说，没有比这个冷水更冷的泼冷水了。法国立即谴责普京 "不尊重 "许诺给马克龙的诺言。

近一个月来，爱丽舍宫打破惯例，通过组织外交顾问的详细报告，邀请200多名法国和外国记者参加，实时沟通总统的外交斡旋交流情况。据马克龙的随行人员在乌克兰局势突变前最后一次称赞总统说，马克龙 "有很大的正能量。他不只是一个调解人，而是一个真正的缔造促进者"，他对谈判提出倡议和参数。

马克龙愿意显示他的自愿精神。但马克龙只是说："这是我的职责所在。"他还说，“我的职责就是要把我的工作做得更好。”马克龙的摄影师公布了一系列马克龙困在办公室的照片，3天没刮胡子，双颊凹陷。就此类照片，极右的玛丽莲勒庞在RTL电台上讥笑说，“我见过马克龙没有刮胡子的照片，双手支撑着他的头，这确实一切都很艺术，但拿这些做宣传是不严肃的。”玛丽莲勒庞甚至讽刺道：“我们甚至怀疑他在这一序列中是否真的是共和国的总统，亦或他是否在寻求诺贝尔和平奖。” 玛丽莲勒庞指责法国总统根本就是为了选举的目的而作乌克兰危机外交卖力。

法新社说，距离4月10日第一轮总统选举还有不到50天的时间，马克龙继续是所有民调中的状元，但马克龙却仍然没有宣布自己是连任的候选人。

据同一消息来源称，马克龙还已以调解人参与了黎巴嫩、利比亚、亚美尼亚和阿塞拜疆之间的冲突斡旋，还有伊朗问题以及萨赫勒问题。这些外交努力往往没有立马的成果，据消息说，马克龙应该在下星期宣布竞选。届时，马克龙在大选投票前只有四十天或更少的时间应战。

面对这种前所未有的竞选局面，马克龙反对派正在寻找合适的攻击角度攻击马克龙，诸如样观差劲，太幼稚之类的批评。

法国激进左派候法兰西不屈服党选人让-吕克-梅朗雄今天周二在Facebook上抨击了马克龙外交忙活却又毫无所获。梅郎雄说，希望马克龙能做得更好是白费心思的。他还评论说："马克龙只能是做得更糟。"梅郎雄还敦促总理让-卡斯特斯 "在未来几小时内 "必须在国民议会面前做出解释。

保守派右翼共和党候选人瓦莱丽-佩克雷泽在法国国内广播电台嘲笑马克龙是 "孤独呓语 "和 "呆滞"。

多数的执政党负责人斯坦尼斯拉斯-盖里尼（Stanislas Guerini）对这些个批评不以为然，他称赞总统 "直到最后一刻还在努力冒所有风险以避免乌克兰危机武装冲突"。

法新社说，在政治传播学专家Philippe Moreau-Chevrolet看来，俄罗斯和乌克兰的紧张局势是可以转为法国国内大选对马克龙有帮助的影响与意义的。他认为，大选中任何尖锐的国际危机局势都会使马克龙处于媒体关注和辩论的中心地位，这就使得他的反对派不存在了，不管他们是谁。

据该专家继续说，这里面政治风险不是很高，因为国际危机无论发生什么，总统马克龙都会因为他尽力了，也努力过而 "被记功摆好"。他还说："即使马克龙在俄罗斯前线失败了，他也是在领导着欧洲作努力，而且这可是在默克尔的监护或协作都不在的情况下的独当一面。"