法兰西第五共和国之戴高乐

这里是法国国际广播电台法兰西第五共和国专题系列之二。在上期节目里，我们简要介绍了第五部法国宪法，即1958年宪法诞生的背景和原因，以及其在强化总统职能方面与前一部宪法的区别。在本次节目当中，我们将介绍法兰西第五共和国第一位总统，夏尔·戴高乐。

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戴高乐辞世后巴黎民众在报刊亭购买相关报纸。 © AP供图

现在的法国属于法兰西第五共和国，因为实行的是法国人民在其历史上编写和认可的第五部法国宪法。在1789年法国大革命和法国国王路易十六被处决之后，第一个共和国于1792年成立。第二共和国是在1848年到1852期间，第三共和国是在1870年到1940年之间，第四共和国是在1946年到1958年之间。从1958年到现在，我们仍然生活在法国第五部宪法之下，因此现在的法国，是法兰西第五共和国。

法兰西第五共和国宪法于1958年10月4日颁布之后，第四共和国的最后一任总统勒内·科蒂直到1959年初继续担任第五共和国的总统。但按照惯例，他并不被视为这个新政权的第一任总统。勒内·科蒂的继任者是第四共和国议会的最后一任主席戴高乐。1958年戴高乐获得议会全权，在政权过渡期，履行实际总统的职能。

夏尔-戴高乐在1959年1月8日到1969年4月28日之间任法国总统。他是法兰西第五共和国第一位民选总统，非直选支持率为78.51%。连任的那一次，是第五共和国第一次公民直选，他以55.20%的支持率击败对手密特朗。历经1968年五月风暴，1969年，在改革方案全民公投失败后，戴高乐选择辞职。

戴高乐生于北部里尔，79岁时在东部科隆贝双教堂村辞世，执掌法国十年。尽管他所处的时代已快接近法国“光辉三十年”的尾声，执政末期在动荡的社会运动中个人形象备受争议，但他给法国留下了不可磨灭的印记与遗产。戴高乐支持泛欧主义外交政策，减少美国对欧洲的影响，一度带领法国退出北约军事组织，对英国持怀疑态度，反对英国加入欧共体，同意中华人民共和国为中国的代表，并使得法国与中华人民共和国建交。在戴高乐的促进下，法国国家对科研与工业进行现代化，使法国在当今世界的航空航天领域走在前列。如果没有当年的“快帆”，“宝石”，“钻石”等空天计划，就不会有今天的空客，阿利安娜集团，欧洲空间局。在戴高乐时期，法国还大力发展核能，通过阿海珐公司，掌控全境的核能产业。在信息技术领域，法国国家信息与自动化研究所在戴高乐时期的成立，使法国成为唯一保全纯欧洲信息技术建造集团的欧洲国家，至今仍以欧洲第一的地位，引领着超级计算机的生产。他的身后争议不断，但他仍以各种方式继续与法国共存着。法国最大的机场和第一艘核动力航母以他的名字命名，众多城市都有以他名字命名的街道或者广场，在17年前的一场法国公共电视台评选活动里，他被选为有史以来最伟大的法国人。当然，还有他力推的法国第五部宪法，时至如今已有64年，仍然屹立不倒。