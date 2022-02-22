法国举办印太峰会强调战略自主

法国牵头举办印太地区部长峰会，这是法国作为欧盟轮值主席国期间的有一次重大的外交活动，此次会议的宗旨是“战略自主”，美国，英国以及中国均未被邀请。

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大约30个印度-太平洋沿岸国家以及27个欧洲国家的外交部长将出席今天的会议，会议将由法国外长勒德里昂和欧盟外交事务高级代表博雷尔主持。美国和英国都不会出席，中国也不会出席。

欧盟以 "战略自治 "的名义，将该地区的两个大国排除在会议之外。不过，法国外长表示，这并不意味着我们不会与美国合作，至于中国，欧盟外交已经明确定位中国与欧盟之间的外交关系路线。此次会议的中心目的是加强欧盟与印太地区国家的合作关系。

峰会的议事日程包括欧洲通过全球门户战略，加强与该地区在气候，生物多样性以及安全问题上的合作。法国同时也是为期两年的印度洋海军研讨会（Ions）轮值主席国。法国期待利用此一机会协调海上安全以及援助贫困等工作。

根据澳大利亚战略政策研究所（Aspi）去年9月发表的一份报告，北京对印太地区的 "脆弱 "国家采取了 "经济胁迫 "政策。

法国世界报北京记者评论说，中国并未受到出席峰会的邀请，不过，即使收到邀请，恐怕北京也不会主席，中国承认亚太地区，但不承认印度洋-太平洋地区，因为该名称将其邻国和竞争对手印度置于安排的核心位置。

北京方面并不否认对巴黎在该领域的行为感到不满。在上周与马克龙的电话会谈中，习近平告诉马克龙，中国准备继续与法国合作，但中国不会接受新问题或者新的困难。世界报引述北京国际问题研究所（CIIS）的欧洲部主任崔洪建的话说，法国今天的行为可能是一个新的困难的来源。