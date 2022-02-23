印度外长：印度认为法国是印太地区的常驻大国

印度外交部长苏杰生(S. Jaishankar) 2月22日在巴黎出席智库活动时就印法两国关系表示：“在过去的两年里，尽管受到新冠疫情的制约，我们仍然保持了紧张而广泛的双边接触。”他指出，在涉及印度国家利益的两个领域：国防和安全领域以及应对工业部门的转型，印度期待着法国成为一个重要的合作伙伴。

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苏杰生此前到访巴黎参加由担任欧盟轮值主席国的法国主办的“印太地区部长级论坛”首次会议。他并于周二参加了由法国国际关系研究所（IFRI）举办的，有关印法关系和区域及国际热点话题的论坛活动。苏杰生在讲话中表示：“随着印度和法国寻求深化伙伴关系并为两国关系设定更高的目标，包括在印太地区，显然需要加强两国战略界之间以及与战略界的对话。我很高兴法国国际发展署正在印度发展机构伙伴关系。”

苏杰生补充说：“我也很高兴分享我对印度如何看待法国的想法。我是在与（法国）外交部长勒德里昂、国防部长帕利以及我来到这里的印太地区部长级论坛举行双边会晤之后这样做的，这一点特别合适。这些场合抓住了战略重点，为我认为印度和法国之间真正独特的伙伴关系提供了一个令人信服的框架。”

就印度如何看待法国的问题，苏杰生回答说：“简而言之，我想说，作为一个具有全球视野和独立思维的大国。法国是多极化和再平衡的核心。同样重要的是，法国对印度的关切和优先事项有极积极的反应。他作为一个值得信赖的伙伴有着悠久的历史。而且，在我们共同应对当代和新出现的挑战时，法国正变得更加重要。我们现在已经进入一个动荡的时代，这使得这种伙伴关系在国际关系中更加突出。”

苏杰生说：“今天的世界正处于多重危机之中，包括欧洲的危机。它是在深刻的地缘政治、地缘经济和技术变化的背景下发生的。新冠疫情的广泛破坏使这些趋势更加尖锐，甚至可能加速。综合来看，这些发展对国际秩序产生了新的挑战。我们不再拥有熟悉的舒适环境。”

苏杰生指出：“作为回应，所有国家都在重新评估优先事项、战略、关系，甚至战略地理。我们每天都在争分夺秒，以适应环境的快速变化。通常情况下，长期存在的假设必须被重新审视。在这个不确定性越来越大的时代，各国政府都在寻找可靠和有弹性的合作伙伴。那些拥有共同价值观和共同愿景的人显然更符合要求。法国和印度的情况当然就是如此。”

苏杰生在演讲中提到：“由于各种原因，印度将法国视为一个全球大国。很明显，其中一个原因是在联合国安理会的常任理事国席位。但除此之外，法国在世界的各个角落都有足迹和影响，并在关键的全球问题上有影响力。值得注意的是，尽管是一个联盟的成员，法国在表达自己的立场时从不犹豫。而且，他在这样做的时候，将理解和现实主义理想地结合起来。这种缺乏教条主义的做法有助于与印度这样的崛起大国建立强有力的伙伴关系。例如，当涉及到在全球核秩序中容纳印度这样的复杂问题时，我们看到了这一点。”

就驱动印法关系发展的当代因素，苏杰生说：“一个是印太地区的未来，全球机遇和挑战的重心越来越多地在这里。那里的发展和随后的区域秩序将直接影响到整个世界，包括欧洲这里。这关系到一个基于规则的秩序的可信度和国际体系的效力。印度处于该地区的战略中心；法国代表着它的两个书端，拥有广阔的专属经济区。印度认为法国是印太地区的常驻大国，对该地区的和平与稳定至关重要，也是印度的首要合作伙伴。”

苏杰生说：“我们都寻求一个自由、开放和包容的地区。而且，我们都有多种相互联系的伙伴关系，有一个积极的议程，以应对该地区的挑战并促进稳定和安全。我们的伙伴关系有多重目标。它旨在确保我们能够维护我们的利益，包括海上通道的安全、航行自由和保护海洋公域。我们还共同合作，并与在该地区有利益关系的其他国家合作，以维护国际法，支持基于规则的区域架构的有机发展。我们的合作还打算为该地区的国家创造更好的选择，使他们能够做出主权和自由的选择。他们既不应该受制于人，也不应该陷入二元对立的权力竞争中。”

苏杰生还谈到：“法国一直是我们通往欧盟的重要桥梁。今天的一个关键期望是法国支持启动印度和欧盟之间关于贸易和投资的谈判。欧盟和印度之间的信任走廊将提高双方的经济机会，并为我们在一个具有复原力和有保障的供应链中的共同利益服务。”他补充说：“在印度国家利益的两个领域，我们期待着法国成为一个重要的合作伙伴。一个是在国防和安全领域。我们认为法国是一个值得信赖的合作者，以应对从海底到太空、从网络到海洋的安全挑战。”

苏杰生说：“另一个领域是我们工业部门的转型。与法国一样，印度也看到其工业基础受到侵蚀，与法国一样，我们决心恢复工业基础，特别是强调未来的工业。印度经济正经历着强劲的反弹，增长率为9.2%。伴随着基础设施的快速扩张，商业环境的持续改革和13个部门的有吸引力的生产联系激励措施。我们关系中的政治安慰和信任增加了印度对法国企业的吸引力。”

苏杰生在稍后的问答期间还就诸如澳英美三边安全协议（AUKUS）、美日印澳四方安全对话（Quad）、缅甸和阿富汗局势当多个区域性议题发表了看法。当谈及中印自边境对峙时，苏杰生表示：“我们绝对清楚，我们不会同意对现状的任何改变，不会同意任何一方单方面改变拉实际控制线（LAC）的企图。”中印双方已经举行了13轮军长级会谈，作为这些会谈的结果，双方在脱离摩擦点上取得了重大进展，苏杰生说，“有一些摩擦点仍有待解决。”他指出，脱离接触是目标，然后是局势降级。

就印度如何看待澳英美三边安全协议问题，苏杰生说：“老实说，对于非（该协议的）参与者来说，这是一个很难的问题。对我们来说，重要的是民主国家，有共同价值的国家，我们希望看到合作精神和工作能力。我们重视与法澳美三国的关系。”