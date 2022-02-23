台山EPR机组停运至今令法国民间团体追问安全隐患

广东台山核电站一号机组因一回路放射水平增高而于去年7月宣布停机检修后，至今尚未恢复运行。该事件引发法国民间团体对法国准备上马的首台先进压水堆核电机组是否符合安全条件的质疑。民间独立机构法国核辐射独立研究与信息委员会（CRIIRAD）23日再发公报，希望法国电力集团EDF就台山核电站停机检修事件暴露出的安全隐患做出说明。

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这家关注核安全议题的民间机构之所以如此警惕，一是因为台山核电机组的前车之鉴，二是法国政府近期宣布重新推动核电开发，境内佛拉蒙维尔核电站的组建工程正在推进。

要知道，与法国电力集团合作的广东台山核电站的两个机组是全球目前首个使用这种欧洲先进压水堆技术的尝试。但这两个机组2018年和2019年先后上马之后，运行并不十分顺利。去年6月，1号机组运行过程中，反应堆一回路冷却剂放射性监测水平增高，虽然中方认为仍在允许稳定运行范围之内，但最终还是在7月底宣布停运检修，直到今天。这令一些团体对被看作是第三代核电站的EPR机组现阶段安全系数产生怀疑。

去年底有吹哨人向关注核安全议题的独立机构法国核辐射独立研究与信息委员会（CRIIRAD）透露，台山核电机组燃料棒破损程度远超出此前通报的情况，而导致燃料棒严重破损的原因很可能是反应堆锅炉的不正常过渡震荡，这可能与初始设计有关。

该委员会认为台山经验提醒关注在建设中的法国佛拉蒙维尔核电站以及芬兰奥尔洛基托核电厂可能面对的问题。而法国法国核能安全署（ASN）并未正面回答该组织提出的问题，没有解释台山放射性水平增高的原因，也不掌握是否有泄露的资讯，但保证只要法国电力集团不提交台山运行经验的技术报告，就不会批准启动佛拉蒙维尔核电站。

但是，法国电力集团今年1月11日的新闻公报没有提供任何关于锅炉是否有非正常震动，并引发燃料棒破损的资讯。为减少燃料棒破损，法国电力集团表示将使用加强版的固定燃料棒机制，但这就意味着不会使用去年10月就已经运送到当地的燃料棒。这当然是一笔数目不菲的经济损失。

核辐射独立研究与信息委员会也同时指出，EPR核电机组的安全盖制作不符合安全标准。但目前，法国电力集团并没有计划在安装符合标准的安全盖之后，才启动佛拉蒙维尔核电站。

法国总统马克龙2月初宣布扩建核电站计划。但法国佛拉蒙维尔EPR机组建工程一再拖延，比原计划晚了十年。