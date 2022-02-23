法兰西第五共和国之蓬皮杜

欢迎来到法兰西第五共和国系列专题之三，今天我们的主题是第五共和国第二位总统：乔治-蓬皮杜。点击以下内文视频，了解详情。

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乔治-蓬皮杜访华期间与周恩来合照。 © AP供图

乔治-蓬皮杜本职为大学教授，33岁在戴高乐身边开始了自己的政治生涯，在1962年4月14日至1968年7月10日之间在戴高乐任命下成为总理，历经四届政府。戴高乐辞职后，蓬皮杜宣布参加提前举行的大选并胜选，1969年6月20日至1974年4月2日任法国总统，有过两位总理。他继续奉行戴高乐主义政策，62岁时因华氏巨球蛋白血症死于任上。他是法兰西第五共和国截至目前唯一一位死于任上的总统，也是法国历史上截至目前第四位死于任上的总统。

蓬皮杜任总统期间，法国继续大举投资汽车业，农业，食品业，钢铁冶金业，通讯，核能与航空航天等领域，见证了巴黎环城公路，戴高乐机场，农产品原产地商标，法国大型工业集团，高铁，法兰西岛大区快铁，现行最低工资制度与法国环境部等的诞生。外交方面，蓬皮杜继续戴高乐时期的路线，强调法国独立，但打破法国外交孤立，缓和了与英美的关系，同意英国加入欧共体，开创了欧洲国家间汇率联合浮动机制，继续推进欧洲一体化建设。蓬皮杜也是第一位到访中国的法兰西第五共和国总统。1973年9月11日至14日，在法国正式承认中华人民共和国9年之后，法国总统首次对中华人民共和国进行正式访问，呼吁“为了世界和平，共筑团结”。同时他与勃烈日涅夫领导下的苏联关系也颇为紧密，苏联之行也是他生前最后一次出国访问。

蓬皮杜还对当代艺术非常重视。1977年，他宣布建造巴黎艺术与文化中心，这一文化艺术中心以他的名字命名，是当今大名赫赫的乔治-蓬皮杜文化艺术中心。

在法国和其他一些国家，一些街道，广场，医院和学校都以乔治-蓬皮杜的名字命名。在他去世35年后，2009年，一项民调显示，74%的法国人对他作为共和国总统的工作给予好评，虽然低于戴高乐，但仍高于第五共和国的当时所有其他的总统。