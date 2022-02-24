俄罗斯入侵乌克兰 冲击法国总统大选 亲俄候选人纷纷谴责普京

法国/俄罗斯/乌克兰

2022年2月24日乌克兰消防人员扑灭一架在基辅不远处被击毁疑似乌克兰空军军机的火势。

法国总统大选第一轮投票1个半月前突发俄罗斯军事攻击乌克兰，入侵乌克兰东部，导弹与军队攻向乌克兰纵深地区，这在法国总统大选历史实属罕见。法国总统候选人一致谴责俄罗斯。法国总统马克龙今天中午的全国电视简短讲话，为法国针对乌克兰危机定调：谴责普京，支持乌克兰。传统上欣赏普京的各政党领袖处于尴尬境地，他们或多或少受到诘问与批评，多位候选人加速转变立场谴责俄罗斯。政治评论分析，最为”总统袈裟“人，将因此深得益处。

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据法新社今天报道称，面对俄罗斯对乌克兰发动入侵，马克龙周四发表讲话，他恳请法国人团结起来应对。法新社注意到，在第一轮总统选举前六周，候选人一致谴责俄罗斯对乌克兰入侵。

在简短的电视讲话中，即将离任的总统马克龙呼吁 "不要放弃我们的自由、主权和民主原则"，他并警告法国人，这一 "战争行为 "将对 "我们的生活和我们欧洲大陆的地缘政治产生深刻和持久的影响"。马克龙还承诺，法国及其欧洲盟国将决定对俄罗斯实施 "与它所犯的侵略行为相称 "的应有制裁。马克龙还将在周五庄严的议会会议上发表正式致辞。

今天周四，来自右翼和左翼的法国总统候选人一致谴责俄罗斯武装干预，呼吁停火，并要求将外交行动和对莫斯科的严厉制裁结合起来。甚至绿党候选人雅多，呼吁要向基辅运送武器。

法新社说，包括在那些传统上亲俄罗斯对普京示好的政党领袖们，如法兰西不屈服党的领导人让-吕克-梅朗雄或极右翼候选人埃里克-泽穆尔（Reconquête！）以及玛丽娜-勒庞（Rassemblement national）都态度转变。

法新社认为，距离第一轮选举投票还有46天，现在判断该乌克兰受侵略事件对法国人和总统选举的影响多大还为时过早，但事件已经完全改变了竞选活动。

据分析人士说，虽然外交政策问题通常对总统选举的影响不大，但战争发生在欧盟的门口，而且也影响到马克龙的参选，这可能会改变竞选事态，多少有利于即将离任的总统马克龙。

马克龙其实被夹在中间，他曾带头试图解决俄乌危机，但没有成功，这使他受到了反对派的批评。但在民意调查中，马克龙是明显的热门人选。一般认为，马克龙的连任竞选活动却在不断地加强。

从更广泛意义上说，俄罗斯入侵乌克兰 "阻碍了竞选的进展"，据PollingVox民调专家杰罗姆-圣玛丽（Jérôme Sainte-Marie）强调说，对候选人来说，这将进一步削弱竞选的真正议题，特别是那些平时都进入不了眼帘或受聚焦的社会问题"。

据Ifop舆论总监弗雷德里克-达比（Frédéric Dabi）指出，在竞选期间发生战争，"这是闻所未闻的"。但竞选仍然非常难以预测。我们也许可以预见到的是，在总统和其他候选人之间形成一种区分的逻辑，就是谁更能成为总统。

原本预计在今天晚上参加法国犹太机构代表委员会（Crif）的传统晚宴--这是竞选活动的必选人物之一--但马克龙不得不取消出席，他必须前往布鲁塞尔参加欧洲理事会特别会议。

而雅多和克里斯蒂安-陶比拉等几位候选人则推迟或取消了计划于今天周四参加支持乌克兰的示威的行程。而法国2台也已经取消了晚上与玛丽娜-勒庞的辩论。

就候选人而言，选举中的三位主要候选人勒庞和泽穆尔以及梅朗雄似乎处于守势，尽管他们迅速谴责了俄罗斯的入侵。他们被批评在不同程度上与俄罗斯反对NATO扩张的要求相呼应。当然，他们都说并不赞同俄罗斯总统的侵略行动。

对于政治学家帕斯卡尔-佩里诺来说，"这些候选人或多或少都原本要去寻求普京的支持"的，"梅朗雄、泽穆尔和勒庞现在预计，他们最终可能为某些现在看来不够稳妥的行为付出选举代价"。

今天周四上午抵达留尼汪岛的法兰西不屈服党LFI领导人呼吁拒绝这种 "不可忍受的战争升级"，并呼吁所有的外国军队 "从乌克兰撤出"。在回应马克龙对团结的呼吁时，梅郎雄说，如果马克龙 "有诚意，他必须做出姿态，让他的同党对反对派的攻击不要太过分。

泽莫尔今天毫无保留地谴责了莫斯科，但他认为，他和其他人一样，包括乌克兰人自己，他曾以为普京不会越过红线入侵乌克兰，因为乌克兰危机原本也可以获得和平解决。泽莫尔曾多次信誓旦旦，他不相信俄罗斯会入侵。

法新社说，最后，玛丽-勒庞呼吁俄罗斯 "立即停止入侵行动"，因为这种入侵打破了 "欧洲的和平平衡"，"必须毫不含糊地予以谴责"。勒庞本人在2017年的总统竞选期间曾朝觐莫斯科受到普京的接见。