俄罗斯战侵乌克兰：马克龙促开北约紧急峰会 法国称坚挺乌克兰

法国/乌克兰

法国总统府爱丽舍宫今天宣布，马克龙敦促尽快举行一次北约峰会，以应对俄罗斯军队开始入侵乌克兰的局势。法国总统周四上午举行了国防委员会会议，会议研究了对乌克兰的援助措施，并对乌克兰发出信息，非常坚定支持乌克兰。

广告 继续浏览后续

法新社今天引述法国总统府消息说，法国总统马克龙希望北约尽快召开峰会，以应对俄罗斯军队开始入侵乌克兰的情况。总统府消息说：法国总统希望在与我们的伙伴和盟友协商的情况下，尽快举行一次北约峰会。

英国首相鲍里斯-约翰逊也表达了同样的要求。

据法国总统府的公告，马克龙敦促莫斯科立即停止其在乌克兰的军事行动，"希望尽快与我们的伙伴和盟友协商召开纳托峰会"。

爱丽舍宫的公告是在周四上午回应俄罗斯袭击乌克兰后的局势作出如上表示。

据外交消息人士称，北约峰会将于周五通过视频会议举行。

据总统府爱丽舍宫公告说，法国总统周四上午主持了国防委员会会议，会议研究了对乌克兰的援助措施，并对该国发出了 "非常坚定的支持信息"，同时准备参加当天的国际会议--下午3点的世界工业7 国集团视频会议，晚上8点的欧洲理事会。

法国还试图通过其在欧安组织（欧洲安全与合作组织）框架内的20名法国观察员收集实地信息，法国官方称，因为有很多虚假信息。

法国也在努力帮助法国在乌克兰当地的国民，根据法国外交部的说法，其中500多人已经返回，但仍有大约600人在当地。

法新社说，法国国防委员会今天上午在爱丽舍宫下的 "朱庇特"（PC Jupiter）紧急召开，会议一个半小时，有政府的主要成员--总理让-卡斯特、部长让-伊夫-勒德良（外交）、布鲁诺-勒梅尔（经济）、佛罗伦萨-帕利（国防）和杰拉尔德-达尔马宁（内政），以及外交和安全顾问们参加。

周四上午，在宣布俄罗斯的军事进攻后不久，马克龙强调，"法国坚决谴责俄罗斯对乌克兰发动战争的决定"，并敦促莫斯科 "立即停止军事行动"。马克龙说，“法国与乌克兰站在一起”。他还说：“法国站在乌克兰人一边，并与合作伙伴和盟友一起采取行动，以期结束战争。

今天上午8点，马克龙致电乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基，向他保证法国的 "支持和声援"。

据总统府说，乌克兰总统泽连斯基"要求马克龙继续施加压力与干预，支持乌克兰"，并 "使欧洲团结起来"。

马克龙还致电欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔。

俄罗斯总统普京在黎明时分宣布在乌克兰开展 "军事行动"，基辅声称 "大规模入侵 "正在进行中。面对这局势，爱丽舍宫强调，将与合作伙伴和盟友之间一天内密集磋商。

在危机恶化之前，马克龙已经费时数周进行斡旋，试图通过外交途径解决危机，包括访问莫斯科与基辅，在莫斯科马克龙与普京进行了五个多小时的会谈。

法新社说，法国在今年上半年担任欧盟理事会主席，马克龙因此也增加了与其他欧洲以及国际间领导人的交流次数，如德国的奥拉夫-肖尔茨，以及美国的乔-拜登。

不过，马克龙频繁跻身国际外交，引发法国总统大选反对派关于马克龙隐身但继续竞选的批评。马克龙的班底则以外交危机为理由，解释马克龙推迟宣布参加竞选有合理性质。不过，多个消息称马克龙下个星期将宣布竞选连任。