法国议会将防疫辩论放一边 齐声谴责普京发动对乌战争

法国/乌克兰/俄罗斯

法国国民议会按日程今天上午开会讨论新冠病毒疫情疫苗证措施，但受到乌克兰遭俄罗斯军队入侵危机冲击。议会将病毒预防措施辩论先放一边，对乌克兰战事作紧急讨论。法国议员除了一致谴责俄罗斯侵入乌克兰，共产党议员警告法国不要卷入战争。

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据法新社说，一场危机紧追着另一场危机。今天上午，国民议会关于新冠病毒疫情健康措施的辩论被俄罗斯入侵乌克兰的事件冲搅，法国各政治团体一致谴责俄罗斯入侵乌克兰，其中一些党团迅速要求在波旁宫国民议会进行专门辩论。

据执政党LREM议员团主席克里斯托夫-卡斯塔纳谴责说，俄罗斯总统普京 "侵犯了国际权利"，卡斯塔纳批评俄罗斯 "企图搞霸权主义"。卡斯塔纳援引总统马克龙立场重申，"法国要求结束这些入侵行动。"

一些反对派议员呼吁在国民议会中迅速就这一战事进行辩论。

法国共和党LR的菲利普-戈塞林肯定有此愿望。"拉芒什议员强调：对此没有分歧论战，我们必须站在一起。他说："战争已经在欧洲爆发了，" 他警告不要重复第二次世界大战初期旧大陆局势的历史错误。"我们今天的软弱可能是我们明天的缺点"。

法国社会党议员领袖瓦莱里-拉博尔呼吁欧洲理事会 "今天就搬到基辅去开会！"她并希望 "关闭俄罗斯的银行系统"，她还提出向乌克兰交付武器抵抗的问题。她也希望将原定于周五与总理举行的俄乌局势议会联络委员会在周四举行。

民主运动党人弗雷德里克-佩蒂特（Frédéric Petit）显示激动，他谴责对欧洲发动"文化战争"。而法国Agir党团议员的主席奥利维尔-贝赫特说。"如果我们开始因历史原因而要重新划定边界，那就是整个世界的安全受到威胁。

（自由与领土）党团的议员Bertrand Pancher也呼吁在国民议会进行辩论，他呼吁法国不要袖手旁观。帕斯卡尔-布林多（UDI）发出了同样的呼吁。

在左翼，法兰西不屈服党LFI集团主席马蒂尔德-帕诺（Mathilde Panot）"坚决谴责侵略行为 "。她并批评 "恢复野蛮权力"。她也呼吁进行议会辩论。她警告说："最重要的是，我们绝不能接受战争升级。"

该议员遭到多数派议员指责。法新社说，法兰西不屈服党竞选爱丽舍宫入主地位的候选人梅郎雄Jean-Luc Mélenchon对普京的立场被认为是示好。

今天上午法国议会此议题最后一位发言人是共产党议员让-保罗-勒科克，他谴责 "俄罗斯对乌克兰的干预"：他批评说，"普京要对发动战争负责"。但他指控所有煽动导致危机升级的人要负集体责任。他还警告，法国不要直接或间接卷入俄乌战争，包括向乌克兰提供武器。