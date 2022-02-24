马克龙再次打电话给普京

马克龙电话会普京

法新社消息，24日晚，法国总统马克龙打电话给普京，呼吁普京立即停止俄罗斯的军事行动，并重申了俄罗斯会面临大规模制裁。克里姆林宫补充说，在与马克龙先生的谈话中，普京“详细解释了决定在乌克兰展开特别军事行动的原因”。

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法国总统马克龙将在爱丽舍和前总统奥朗德和萨科齐交换看法。但采取什么形式还没有定好。法国外交部长勒德里昂24日在法国私营电视一台表示：普京应必须明白，大西洋联盟也是一种核联盟 。勒德里昂称普京是“独裁者”，并承诺西方制裁“击中俄罗斯的心脏”。

俄罗斯在乌克兰发动攻势后，外交努力没有停止。法国总统将于本周五与前任弗朗索瓦·奥朗德和尼古拉斯·萨科齐接触。

本周五，马克龙还将通过视频会议参加北约峰会。该组织领导人的会议也将在七国集团和布鲁塞尔的欧洲理事会通过视频会议召开后的第二天举行。

周四凌晨，普京宣布俄军在乌克兰发动攻势。片刻之后，空袭发生，地面部队进入乌克兰领土。

普京在讲话中说：“我们将努力实现乌克兰的非军事化和去纳粹化。”将这次侵略辩解为乌克兰在亲俄分离主义领土上实施的所谓“种族灭绝“。